ME grijpt in, waterkanon ingezet bij demonstratie Museumplein

De demonstratie die vandaag zou plaatsvinden op het Museumplein, ‘Nooit meer kabinet Rutte’, werd in eerste instantie verplaatst naar het Westerpark. Later werd de demonstratie in zijn geheel afgelast. Toch verzamelden veel demonstranten zich op het plein. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid (ME) ingezet worden.

Om de demonstranten te verdrijven, gebruikte de ME het waterkanon. „Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet”, laat de gemeente Amsterdam weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De ME treedt op. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet. (2/2) — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 17, 2021

Waarschuwingen

Eerder vanmiddag kondigde de driehoek (burgemeester, politie, justitie) een noodbevel af, waarmee werd verordonneerd dat vandaag niemand meer op het Museumplein mocht verblijven. „Ondanks de vele waarschuwingen van gemeente en politie en het afgekondigde noodbevel, gaan de demonstranten op het Museumplein niet uiteen”, twittert de gemeente.

De politie treedt volgens de gemeente nu op volgens draaiboek. „Na meerdere waarschuwingen via versterkt geluid is de waterwerper ingezet”, meldt de gemeente.

Volgens de zender AT5 heeft de politie meerdere mensen opgepakt. In enkele gevallen gebeurde dat door agenten in burgerkleding. De politie kon dat niet bevestigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chaos in Amsterdam right now at #Museumplein, in front of Van Gogh Museum, as people protest against the covid19 measures in the Netherlands and its leadership. pic.twitter.com/csSSRWs60f — Manya Koetse (@manyapan) January 17, 2021

Spandoek

Op Twitter zijn beelden te zien van de demonstratie en de ME. Zo’n duizend mensen kwamen alsnog op de afgelaste demonstratie af, sommige van hen hebben ook borden of spandoeken bij zich.

De meeste mensen kwamen zonder mondkapjes op en zonder 1,5 meter afstand te houden. Iemand liep met een spandoek met de tekst ‘Covid-vaccinatie=vergif’. Een andere betoger hield een bord met de tekst ‘Trump’ omhoog.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kort geding over demonstratie

Organisator Reijinga spande afgelopen week een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de beslissing van de driehoek dat de demonstratie in het Westerpark moest worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Hij wilde de actie op het Museumplein houden. Door die beperkingen zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus. „De driehoek respecteert de vrijheid van meningsuiting en wilde de demonstratie mogelijk maken maar vond het noodzakelijk voorwaarden te stellen vanwege de coronapandemie”, meldt de gemeente vandaag in de persverklaring.

De bestuursrechter gaf de driehoek gelijk, waarop Reijinga het evenement annuleerde. Desondanks verwachtte hij dat er vandaag alsnog een grote groep naar Amsterdam zou komen om te demonstreren. Op social media gaven meer dan 10.000 mensen aan dat ze geïnteresseerd waren in het protest.

Lees ook: 5622 nieuwe coronabesmettingen, onder het gemiddelde