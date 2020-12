Brandweer bekogeld met vuurwerk in Veen, 10-jarige rijdt rond in auto in Rotterdam

Een deel van de bewoners van het Brabantse plaatsje Veen heeft zich afgelopen nacht wel heel asociaal gedragen. Tijdens een poging een autobrand te blussen, is de brandweer namelijk bekogeld met zwaar vuurwerk.

Uiteindelijk werd de poging tot blussen gestaakt, de hulpverleners keerden terug naar de brandweerkazerne. Regionale media melden dat er zo’n honderd mensen op straat waren. Ze hadden drank bij zich en er was luide muziek te horen.

Er worden in Veen, in aanloop naar de jaarwisseling, geregeld autowrakken in brand gestoken. Daarbij liep het al eerder uit op rellen. „Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag van een deel van de bewoners van Veen afgelopen dagen. Maatschappelijk ontwrichtend”, reageert politievakbond ACP vandaag op Twitter.



Brandweer bekogeld met vuurwerk in Veen, blussen gestaakt

Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag van een deel van de bewoners van Veen afgelopen dagen. Maatschappelijk ontwrichtend

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto’s uit. Het ging volgens de brandweer toen om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.

10-jarige in auto

In Rotterdam trof de politie een wel heel opvallende bestuurder aan: een 10-jarig jongetje. Het bleek te gaan om een Roemeense jongen, die in Nederland op bezoek was bij familie.

Volgens de agent kwam „de kruin van de bestuurder nog maar net boven het stuur uit”. De eigenaar van de auto zat naast de jongen. „Hij verklaarde dat hij vond dat het ventje prima kon rijden en wel een rondje mocht maken. Niet op een afgesloten terrein natuurlijk, maar gewoon door Rotterdam”, meldt de politie Delfshaven in een bericht op Instagram.



Omdat kinderen van die leeftijd geen bekeuring kunnen krijgen, is de eigenaar van de auto beboet. Hij krijgt een bon van 280 euro omdat hij iemand zonder rijbewijs liet rijden.

