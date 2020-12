2020 is (samen met 2014) het warmste jaar tot nu toe: gemiddeld 11,7 graden

Er zijn nog maar een paar dagen van 2020 over, maar toch ziet het er al naar uit dat dit jaar het warmste jaar ooit wordt. Samen met 2014. Dit jaar kwam de gemiddelde temperatuur uit op 11,7 graden. 2020 deelt samen met 2014 de eerste plek van warmste jaren sinds de metingen begonnen in 1901, meldt Weeronline.

In de periode van 1 januari tot en met 18 december lag de gemiddelde temperatuur in De Bilt op 11,9 graden. Vanaf de kerstdagen wordt het een stuk minder warm, dus die gemiddelde temperatuur zal nog een beetje zakken. Zeer waarschijnlijk komt de gemiddelde temperatuur op het hoofdstation dan uit op 11,7 graden.

225 warmer dan normaal

Het grootste deel van dit jaar was warmer dan normaal. 225 dagen zelfs, meldt het weerbureau. Met name in januari, februari en augustus lag de temperatuur hoger dan voorgaande jaren, gemiddeld 3 graden. Behalve tien warmere maanden telde 2020 ook meer warme, zomerse en tropische dagen.

Ondanks dat de meteorologische winter al begonnen is, hebben we nog nauwelijks koud winterweer gehad dit jaar. In De Bilt is zelfs nog geen matige vorst gemeten. De laatste keer dat het kwik onder -5 zakte, is bijna 700 dagen geleden: op 21 januari 2019. In 2020 werd het daar niet kouder dan -4,3 graden. In totaal heeft het tot nu toe in De Bilt dit jaar op 27 dagen gevroren. Dat is net geen record, maar wel bijzonder laag.

Witte kerst?

Er komen dus koudere dagen aan, rond de kerst. Maar of dat betekent dat we een witte kerst kunnen verwachten? Waarschijnlijk niet. Er is misschien een lokale ‘witte verrassing’ te verwachten, maar verder is de kans op sneeuw dit jaar heel klein.

Op tweede kerstdag wordt het, zoals het er nu voorstaat, 4 tot 6 graden en in de nacht kan het dan een graadje vriezen. In Limburg is er dan nog de grootste kans op een sneeuwbuitje. In de nacht van eerste kerstdag naar tweede kerstdag liggen de minima namelijk rond het vriespunt met landinwaarts grote kans op lichte vorst. De kans op winterse neerslag is dan 5 á 10 procent en in Zuid-Limburg 15 procent. Met wind van zee is de kans dat eventuele sneeuw in de kustprovincies blijft liggen uiterst klein.

Lees ook: Dít is de muziek waar Barack Obama het meest naar luisterde dit jaar