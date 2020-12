Altijd al Machu Picchu willen bezoeken? Dat gaat even niet

Machu Picchu zit op slot. Niet vanwege het coronavirus, zoals je misschien zou denken, maar vanwege een discussie over treinkaartjes.

Een bezoekjes aan Machu Picchu zit er even niet in. Niet alleen om Nederland in lockdown is. De iconische toeristische bestemming in Zuid-Amerika is voor onbepaalde tijd gesloten voor publiek, hebben de Peruaanse autoriteiten gisteren besloten. En dat heeft alles te maken met treinkaartjesophef.

Dat klinkt misschien als het woord van het jaar, maar dat is het niet (die eer is aan anderhalvemetersamenleving toebedeeld). De plaatselijke bevolking wil goedkopere treinkaartjes tussen de stad Cusco en Machu Picchu, en wil dat er vaker treinen gaan rijden. Daarom wordt er actiegevoerd.

Bevolking wil ruïnes van Machu Picchu bezetten

Het besluit om de toeristische attractie dicht te gooien is dan ook genomen vanuit veiligheidsredenen. „Vanwege de aangekondigde manifestaties in het district Machu Picchu en om de veiligheid van de bezoekers te beschermen zal de citadel van Machu Picchu vanaf 14 december pas geopend zijn als deze situatie is opgelost”, stelt het regionale Directoraat van Cultuur in een verklaring. De sluiting duurt zolang de protesten van de bevolking doorgaan.

De trein is de enige manier voor toeristen om de ruïnes van Machu Picchu te bereiken, maar veel lokale inwoners maken ook gebruik van de spoorlijn. De protesten escaleerden afgelopen weekend met een blokkade van het spoor, botsingen met de politie en dreigementen om de ruïnes te bezetten.

Nét weer geopend na maandenlange sluiting

De toeristische attractie was nét zes weken weer geopend. Dee historische stad was bijna acht maanden gesloten in verband met het coronavirus. De bezoekersmaxima waren begin deze maand met 40 procent opgeschroefd naar 1116 bezoekers per dag. Die aantallen liggen nog flink lager dan normaal. Voor de coronacrisis bezochten tussen de 2000 en 3000 toeristen de historische stad. In het hoogseizoen kon dat oplopen naar 5000.