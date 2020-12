Vuurwerkbommen en molotovcocktails op Urk: ME moet opnieuw ingrijpen

Het was vannacht weer raak op Urk. Voor de derde zaterdag op rij waren er ongeregeldheden. Groepen jongeren gooide met molotovcocktail en vuurwerk waardoor de burgemeester besloot de Mobiele Eenheid (ME) in te schakelen.

Het bleef tot redelijk laat in de avond relatief rustig. „Dat komt mede door de inzet van mede-Urkers, die jongeren aanspraken op straat en hen vroegen te vertrekken”, zegt een woordvoerder van de gemeente Urk. Maar aan het einde van de avond liep het toch weer uit de hand en gaf burgemeester Cees van den Bos een noodbevel af zodat de ME charges kon uitvoeren.



Mooi dat betrokken Urkers vanavond de straat op gingen om jongeren aan te spreken. Het bleef mede daardoor lang rustig op straat. Helaas moesten we tegen middernacht toch nog de ME inzetten. Daarna werd het snel rustig. Complimenten voor het adequate optreden van de politie. — Cees vd Bos (@chvdbos) December 6, 2020

Pas na middernacht keerde de rust pas weer terug op Urk. Een aantal jongeren werd aangehouden. Om hoeveel mensen het precies gaat en hoe groot de groep was die voor overlast zorgde, kon de woordvoerder niet zeggen.

Extra maatregelen

Afgelopen weekend waren er extra maatregelen getroffen op Urk, maar toen liep het toch weer uit de hand. De ME moest optreden, maar die werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie arresteerde tien mensen voor geweld en gooien met zwaar vuurwerk.

Een aantal mensen die bij de eerdere rellen op Urk betrokken zouden zijn geweest, kregen voor dit weekend een gedragsaanwijzing. Ze moesten op vrijdag- en zaterdagavond thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun gedrag.

Preventief fouilleren

Verder geldt dit weekend een samenscholingsverbod voor iedereen op Urk. Met meer dan vier mensen samenkomen is verboden. Ook is een deel van de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daar hangen camera’s en mogen mensen preventief gefouilleerd worden. De burgemeester besloot het gebied aan te wijzen omdat er aanwijzingen waren dat er weer plannen waren voor het veroorzaken van ongeregeldheden.