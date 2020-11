Jongeren rellen op Urk, sommigen verkleed als Zwarte Piet

Tientallen jongeren hebben gisteravond onrust veroorzaakt op Urk. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes, aldus een woordvoerster van de politie.

De rust keerde rond 00.45 uur volgens haar de rust terug op het voormalige eiland.

De ongeregeldheden begonnen vier uur eerder. De politie werd opgeroepen en kreeg assistentie van eenheden uit omliggende gemeenten. Er waren zo’n twintig politieauto’s en hondengeleiders aanwezig. Rond 23.30 bluste de brandweer het laatste brandje in het dorp. Onder meer werd een auto in brand gestoken Agenten bleven daarna nog ongeveer een uur op straat en zagen toen dat de jongeren vertrokken waren.

Geen aanhoudingen op Urk

Volgens de politievoorlichtster zijn er geen aanhoudingen verricht. Vorige week werden er wel boetes aan jongeren die zich niet aan de coronaregels hielden uitgeschreven.

Naast het stichten van brand staken de jongeren zwaar vuurwerk af. Een fotobureau meldt dat ook brandweerlieden en politieagenten tijdens hun werk werden bestookt met vuurwerk. Een scooter en kliko’s uit tuinen moesten het ontgelden. Het persbureau meldt ook dat meerdere jongeren zich hadden verkleed als zwarte piet.

Jeugdhonken gesloten

Op Urk zijn jongerenhonken al weken gesloten, waardoor de jeugd in het weekend naar alternatieven zoekt. De gemeente Urk had zich vanmorgen over de ongeregeldheden van gisteravond nog niet uitgelaten.

Op Twitter spreekt iemand van ‘terreurvissers’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We hadden al #terreurboeren maar nu dus ook #terreurvissers in #Urk Morgen weer in de kerk — Seimen Burum (@SeimenBurum) November 21, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers