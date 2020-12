Sinterklaas deed dit jaar minder goede zaken en kocht vooral online

Sinterklaas heeft dit jaar een stuk minder geld uitgegeven aan cadeaus dan voorgaande jaren. De Sint besteedde dit jaar een totaalbedrag van 2,6 miljard euro, tegenover 2,9 miljard euro vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Ook pinde de Sint aanzienlijk minder vaak dan vorig jaar. In 2019 werd er maar liefst 113,1 miljoen keer gepind. Dit jaar was Sinterklaas slechts goed voor 99,6 miljoen pinbetalingen.

Online

Volgens Betaalvereniging Nederland werden er wel een stuk meer cadeautjes online gekocht. Via iDeal werd er bijna 40 procent meer uitgegeven in de webwinkels dan vorig jaar. Er werd bijna twee derde meer aangekocht via webwinkels.

Aan de fysieke toonbank heeft Sinterklaas dit jaar alleen vrijdag, 4 december, iets vaker met zijn pinpas afgerekend (ruim 5 procent vaker) dan vorig jaar. Daar was een bedrag mee gemoeid dat bijna 30 procent hoger ligt. Op 2 december was het naar schatting bijna 15 procent minder, voor een ruim 5 procent lager bedrag.

Gewone weekdagen

„In vergelijking met gewone weekdagen in september 2020, trok de Sint ongeveer tot ruwweg 5 procent minder vaak zijn pinpas, voor een ongeveer 5 procent lager bedrag, op 1 december”, zegt de Betaalvereniging. Daarna rekenden winkeliers hooguit evenveel met Sinterklaas af als op gewone weekdagen.

