Vlissingen is de zonnigste Nederlandse plaats van 2020

Wie verzekerd wil zijn van veel zonnige dagen moet in Vlissingen zijn. Met zo’n 2135 uur zon was het de zonnigste plaats van Nederland dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van Weeronline.

2020 was hoe dan ook een goed jaar voor liefhebbers van de zon. Dit jaar gaat namelijk de boeken in als het op twee na zonnigste jaar ooit. Alleen in 2003 en 2018 nog zonniger. De zon scheen dit jaar gemiddeld over het land ruim 1980 uur.

Top-10

Om het record van 2003 te verbreken, moet de zon nog ruim 300 uur schijnen want toen kende Nederland gemiddeld 2100 zonuren. In 2018 scheen de zon in totaal 2089 uur. De top-10 zonnigste jaren bestaat voor 70 procent uit jaren uit deze eeuw.

Regionaal kan dit jaar nog wel het record van 2018 verbreken. In Maastricht en Vlissingen hoeft de zon nog maar enkele tientallen uren te schijnen om de nummer twee positie te krijgen. Het totaal aantal zonuren in Maastricht moet hoger worden dan de 2091,9 uur uit 2018 en in Vlissingen moet de zon zich nog zo’n 21 uur laten zien om het record van 2156,3 zonuren uit 2018 te verbreken.

Somber begin

Dat 2020 als een van de zonnigste jaren ooit is geworden, zou je niet zeggen. Het jaar begon namelijk vrij somber met in januari en februari 20 en 16 procent minder zon dan normaal. Maar in maart gin 2020 op de zonnige toer en was er ruim de helft meer zon dan gebruikelijk. Daarna volgde zelfs de zonnigste april ooit gemeten. De lente in totaal was de zonnigste ooit gemeten.

Lees ook: Vuurwerkbommen en molotovcocktails op Urk: ME moet opnieuw ingrijpen