‘Politie controleert woonkamers tijdens oud en nieuw’, hoe zit dat?

Met een man of tien in de woonkamer aftellen tot het nieuwe jaar zou reden genoeg zijn om politie aan de deur te krijgen. Dat is namelijk een serieuze overtreding deze jaarwisseling, zegt Wilbert Paulissen, politiechef van Oost-Brabant, tegen het Eindhovens Dagblad. „We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen.”

„Dat klinkt enger dan het is”, zegt politiewoordvoerder Suzanne van de Graaf. Ze wil het graag ophelderen: „We gaan niet met zaklampen in woonkamers schijnen, en we hebben ook zeker niet de opdracht gekregen om iedere voordeur af te gaan en door ieder raam te kijken of er mensen bij elkaar zitten.”

‘Niet door de ramen kijken’

De hoogste prioriteit van de politie is de handhaving van de openbare orde – dat is dit jaar niet anders. Daarbij is speciale aandacht voor het afhandelen van geweldsincidenten. „In het bijzonder incidenten waar politie, boa’s of ambulancepersoneel bij betrokken is, zodat zij hun werk veilig kunnen doen.”

Pas daarna wordt er gehandhaafd op coronamaatregelen of het vuurwerkverbod. „De ervaring leert dat we met oudejaarsnacht onze handen vol hebben aan die eerste categorie. We gaan dan ook zeker niet iedere woning patrouilleren en door de ramen kijken hoeveel mensen binnen zitten.”

Woonkamers met geluidsoverlast

Daar komt nog eens bij dat dat ook eigenlijk helemaal niet mag. „Alleen als het excessen betreft: situaties waar er geluidsoverlast gemeld wordt, of wanneer het naar een illegaal feest neigt”, vervolgt Van de Graaf. „We hebben dan een machtiging nodig van de hulpofficier van Justitie, die kan in dezelfde nacht nog geregeld worden.”

„Het gaat echt om de excessen”, benadrukt ze nog eens. „Als we meerdere meldingen krijgen van overlast van buren en we hebben tijd, dán gaan we langs. Maar in eerste instantie ligt daar niet de prioriteit. En als we al langsgaan, kan het ook nog een gesprek aan de voordeur worden, waarbij we vragen wat ze doen en of het niet verstandiger zou zijn om ermee te stoppen. Meldingen van geluidsoverlast zijn nodig voor het kijken in de woonkamer, niet andersom”, besluit ze.