‘Vertraging met vaccineren gaat ten koste van herstel horeca’

Voor de horeca en de detailhandel kan het vaccineren niet snel genoeg beginnen. Dat kan namelijk, samen met een plan van slimme maatregelen, helpen om bijvoorbeeld de horeca sneller te openen. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Mogelijke vertraging bij het vaccinatieprogramma gaat volgens de branchevereniging niet alleen ten koste van de volksgezondheid, maar ook van de snelheid van het herstel van de economisch geraakte sectoren.

Daarom roept KHN het kabinet dan ook op om vaart te zetten achter het vaccinatieprogramma. Ze willen zo snel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’. „Het kabinet heeft naast een (medische) zorgplicht naar de burgers toe, ook een zorgplicht naar de BV Nederland”, zegt een woordvoerder van de vereniging.

Naast mogelijke vertraging bij vaccinaties draagt ook het huidige „haperende beleid” als het gaat om testcapaciteit en de kwaliteit van het bron- en contactonderzoek bij aan een langzamer herstel van sectoren die door de coronacrisis hard geraakt zijn, aldus KHN.

‘Snel vaccineren voor detailhandel’

Ook bij de detailhandel begint het te dringen. De Raad Nederlandse Detailhandel pleit daarom voor het zo snel mogelijk vaccineren van de hele bevolking. Zij voorzien anders mogelijk problemen met mensen die al gevaccineerd zijn, en dan geen mondkapje meer op doen in de winkelstraten.

De koepelorganisatie van brancheverenigingen van winkeliers vreest dat bijvoorbeeld ouderen die straks gevaccineerd zijn, denken dat ze vanwege de vaccinatie zonder mondkapje op pad kunnen gaan.

Eus Peters, directeur van de koepelorganisatie, zegt: „De doorlooptijd van het vaccineren kan niet snel genoeg zijn voor winkeliers. Anders krijgen we straks issues in winkels met mensen die wel gevaccineerd zijn en het dragen van mondkapjes.”

‘Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid’

In de zorg is juist de timing van het vaccineren níet zo’n groot probleem. De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso maakt zich bijvoorbeeld geen grote zorgen over wanneer Nederland begint met vaccineren.

„Het is fijn als dat snel kan, maar zorgvuldigheid is het meest belangrijk”, zegt een woordvoerster. Ook zorgbond NU’91 maakt zich drukker over andere zaken, zoals zorgmedewerkers die zich niet willen laten inenten, zegt een woordvoerster van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

„Artsen kunnen zich vanaf de goedkeuring van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaan buigen over de precieze werking en bijwerkingen”, zegt de woordvoerster van Verenso. „Het is belangrijk dat zij zich goed informeren, omdat ze straks ook een voorlichtende rol hebben richting hun patiënten.” Ze kan zich wel voorstellen dat het voor ouderen vervelend kan zijn dat nog niet duidelijk is wanneer precies begonnen kan worden met vaccineren.

Pfizer heeft wel bekendgemaakt dat als het coronavaccin maandag wordt goedgekeurd, ze nog voor het eind van het jaar een kleine voorraad beschikbaar hebben voor Nederland.

Lees ook: Nieuw dagrecord aantal coronabesmettingen, mogelijk door inhaalslag