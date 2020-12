Nieuw dagrecord aantal coronabesmettingen, mogelijk door inhaalslag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen 24 uur 12.844 nieuwe coronabesmettingen geturfd, een nieuw dagrecord. Dat hoge cijfer heeft mogelijk te maken met een inhaalslag na een storing in het registratiesysteem van de GGD’en eerder deze week.

Gisteren registreerde het RIVM 11.202 nieuwe coronabesmettingen. Dinsdag was dat aantal een stuk lager: bijna 6700. Maar die sterke daling kwam niet door de maatregelen, dat kwam door een computerstoring. In de dagen ervoor kwamen er meer dan 8000 gevallen per etmaal bij, met een uitschieter naar 9902 op zondag.

Gisteren meldde het RIVM dat het niet is na te gaan hoeveel van de gemiste gevallen waren doorgegeven en hoeveel nog verwerkt moesten worden. Het zou nog tot morgen kunnen duren voordat alle gemiste meldingen alsnog zijn verwerkt.

Op social media zien veel mensen dit soort berichten als ‘angstzaaien’. Niet op de laatste plaats onze volgers op Facebook. Een groep artsen, verenigd in Artsen Covid Collectief, roepen nu op om te stoppen met angstzaaien rond het coronavirus. Zij willen burgers beter informeren.

Ook roepen ze op tot andere maatregelen en een ander beleid. „98 procent van de mensen met COVID-19 belandt níet in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten”, zegt internist Evelien Peeters, medeoprichter van de stichting, tegen het Algemeen Dagblad.

Volgens hen moeten we juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. De artsen willen maatregelen om mensen gezond te houden, en onderzoek naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven.

Het zal niet lang meer duren voordat de eerste mensen in ons land het coronavaccin toegediend krijgen. Vandaag maakte Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, namelijk bekend dat EU-landen eind december kunnen beginnen met vaccineren.

„We beschermen onze burgers samen”, twittert ze.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020