Geen onnodig geweld bij Tommy die door agenten werd getaserd, zegt politie

De beelden van hond Tommy die door agenten werd getaserd, deden dit jaar heel wat dierenliefhebbersharten breken. Maar het was niet onmatig, volgens de politie die de zaak heeft onderzocht.

Agenten hebben geen buitensporig geweld gebruikt toen zij eerder dit jaar in Duiven hond Tommy, een staffordshire, „onder controle” brachten. De hond leek losgebroken. Politiemensen mochten er daarom vanuit gaan dat het dier een reële bedreiging vormde, meldt de politie vandaag na intern onderzoek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe zit dat trouwens met de 7 van Duiven die hond Tommy hebben gemarteld ? — ❤️🇺🇸 President-elect Danny❤️🇳🇱 (@DannyNLD73) June 13, 2020

De zaak zorgde voor veel beroering (en een petitie) omdat op camerabeelden was te zien dat een agent een stroomstootwapen afvuurt op de hond die was vastgebonden aan een boom.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb de petitie ondertekend: Ontslag politie agenten duiven voor mishandeling hond Tommyhttps://t.co/sws63p0Lek — JaquelinevanGelderen (@Jaq0) June 9, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7 agenten mishandelden hond Tommy in Duiven. Deze politie helden vierden hun adrealine bot op een weer loos dier. Wat een laffaards! pic.twitter.com/czBEJtDSiv — Stichting Dierenhulp (@StgDierenhulp) June 17, 2020

Taser op Tommy

Dat gebeurde omdat een lid van het arrestatieteam dacht dat de hond was losgebroken en een agent aanviel. Ook een toegesnelde hondengeleider van het arrestatieteam gebruikte de taser. Pas toen de hond nogmaals was getaserd en gemuilkorfd, bleek dat het dier niet was losgebroken, maar dat hij meer ruimte had gekregen van zijn riem, aldus de politie.

Het arrestatieteam ging naar het huis in Duiven om de partner van de eigenaresse van de hond aan te houden. De agenten werden vervolgens verrast toen twee mensen naar buiten kwamen met de staffordshire. Het dier gedroeg zich agressief en was niet door anderen te benaderen, volgens een van de twee mensen die de hond aan een boom vastbond.

Bij het onderzoek zijn meerdere beelden bekeken die van het incident zijn gemaakt. Daardoor kon volgens de politie worden vastgesteld dat de verklaringen van de politiemensen correct waren. Op social media zien veel mensen dat anders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hond Tommy werd in Duiven mishandeld door de politie. pic.twitter.com/4wLjwZwXM1 — Theo van der Wal (@theo_vanderwal) June 10, 2020

Tommy

Volgens de eigenaren en de dierenarts die de hond na afloop onder behandeling kreeg, werd Tommy ernstig toegetakeld. De hond is zes keer getaserd, en geschopt bij zijn edele delen. „Eén taserpijltje moest ik uit zijn oog halen en er zijn tanden gebroken”, zegt de dierenarts in de video hierboven, die de advocaat van de eigenaren heeft laten maken.

Aangifte

Advocaat Machteld Roethof van eigenaresse Vivienne Wolf is niet blij met de uitkomst van het onderzoek van de politie. „Het is een hele bijzondere conclusie na tien maanden onderzoek. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Er volgt een aangifte,” zegt de advocaat tegenover Hart van Nederland.

Vivienne Wolf vindt het onderzoek van de politie te makkelijk. „De politie geeft wel alles toe. Maar ze moffelen weg dat het ontoelaatbaar is.”

Lees ook: Dankzij rokende Gorinchemse leeft overbuurman (88) nog