Eerste vaccins voor zorgmedewerkers, maar een op drie wil dat helemaal niet

Wie oh wie krijgen straks toch die allereerste vaccins in ons land? Het houdt iedereen flink bezig. In het Verenigd Koninkrijk was het een dame van 90 in een ziekenhuis, in Duitsland zijn het ook de ouderen die als eerste ‘de prik’ krijgen, maar in ons land is de kans heel klein dat het een dame van 90 wordt. En ook niet verstandelijke beperkten, zoals eerst werd gespeculeerd.



Waarom pas de niet-risicogroepen vaccineren in augustus?

Heel Nederland al een jaar op slot en wij wachten nog 9 maanden? Dit kan niet waar zijn #Vaccinatie — Anna (@AnnaH0fland) December 3, 2020



#Corona update #Duitsland

– Vaccinatiecentra in Duitsland zijn half december klaar voor gebruik

– Toch worden eerste vaccinaties uitgevoerd door mobiele teams die bij zorgmedewerkers en ouderen (risicogroepen) langs gaan #vaccinatie https://t.co/n3x1i8BNTZ — Duitslandnieuws.nl (@dld_nieuws) December 2, 2020

Niet bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten, maar medewerkers worden namelijk waarschijnlijk als eersten ingeënt met het vaccin van farmaceut Pfizer. Om logistieke redenen is het efficiënter om het personeel in te enten, en op die manier toch de ouderen en de gehandicapten in de instellingen te beschermen. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van NRC.

Vaccins voor medewerkers

Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard en wordt per duizend doses geleverd aan Nederland. Voor de medewerkers is het makkelijker op één centrale plek langs te komen voor een inenting. Op die manier is de kans ook kleiner dat er doses verloren gaan, dan wanneer de vaccins bij verpleeghuizen en zorginstellingen moeten worden bewaard en toegediend.

De Gezondheidsraad, een van de adviseurs van het kabinet, opperde eerder al om in te zetten op deze zogenoemde ‘ringbescherming’, voor het geval mensen om medische redenen niet kunnen worden ingeënt.

Zorg



Ondanks dat wij niet tegen de #coronavaccinatie zijn, vinden we dat een verplichting niet kan. Hoe staan jullie als #zorgprofessionals tegenover het vaccin? Vul in 3 minuten de korte enquête in voor 7 december 10.00 uur.https://t.co/gCKVa5frBf — NU'91 (@NieuweUnie91) December 3, 2020

Toch zitten veel zorgmedewerkers niet op die inenting te wachten, blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91, waaruit naar voren kwam dat slecht 36 procent van de zorgprofessionals zich wil laten inenten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de houding van het zorgpersoneel over vaccineren tegen het coronavirus zal veranderen zodra eenmaal is begonnen met inenten.

Voor de coronaminister is het lage percentage wel een reden tot zorg. „Dat is inderdaad weinig, maar we zijn ook nog niet zover.” Het kabinet zal het belang van vaccineren volgens hem duidelijk moeten maken. „Het is een ook kwestie van goed informeren.” Hij wijst erop dat je vaccineren niet voor jezelf doet, maar juist voor anderen. Hij herhaalde niets te zien in een vaccinatieplicht.

1 op de 3

Uit de peiling komt verder naar voren dat 33 procent van de zorgverleners zich niet wil laten inenten. Bijna evenveel mensen weten het nog niet. Uit een peiling van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN kwamen in september soortgelijke cijfers naar voren. Toen liet 37 procent van de respondenten weten dat ze van plan was zich te laten vaccineren tegen het virus, 26 procent wilde niet en 37 procent wist het nog niet.

V-day 4 januari

Het Pfizer-vaccin wordt momenteel beoordeeld door het Europees Medicijnen Agentschap (EMA). Als alles goed gaat, volgt goedkeuring eind december. Het kabinet hoopt dan in de week van 4 januari te beginnen met vaccineren. Verwacht wordt dat een tweede vaccin, van producent Moderna, niet veel later zal volgen.

Het vaccin van Moderna hoeft niet zo extreem koud te worden bewaard als dat van Pfizer en wordt in kleinere hoeveelheden geleverd aan Nederland. Het ligt daarom volgens bronnen voor de hand dat de eerste levering van dit vaccin wel vooral naar de bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen zal gaan.

Zorgmedewerkers met corona



#zorgmedewerkers #corona

De afgelopen acht maanden werden 667 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 13 ten opzichte van vorige week. Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van vijftien naar zestien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69. — Verpleeghuis info voor familie, personeel, bewoner (@CVerpleeghuizen) November 30, 2020

Dat het geen overbodige luxe is om als eerste zorgmedewerkers te vaccineren, blijkt verder wel uit de cijfers. Het aantal zorgmedewerkers dat namelijk besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen tot boven de 70.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 71.324 zorgmedewerkers positief getest, bijna 4400 meer dan vorige week. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van zestien naar achttien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69. In totaal zijn 686 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen.