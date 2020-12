Zorgen Reddingsbrigade: Maak geen onbewaakte nieuwjaarsduik

Reddingsbrigade Nederland maakt zich zorgen en raadt enthousiastelingen aan 2021 niet te beginnen met een ‘wilde’ nieuwjaarsduik. Alle georganiseerde nieuwjaarsduiken zijn afgeblazen.

Hulpverleners als lifeguards zijn, zo meldde de Reddingsbrigade vanmiddag, daardoor niet preventief aanwezig. In een bericht: „Koud (zee)water heeft een groot effect op het lichaam en een nieuwjaarsduik kan daardoor acuut een levensgevaarlijke situatie opleveren. Natuurlijk komen lifeguards wel in actie als ze bij problemen daartoe worden opgeroepen.”

Temperatuur water is laag

De watertemperatuur ligt nu op zo’n 7 graden Celsius. Water met een temperatuur van minder dan 15 graden Celsius kan leiden tot onderkoeling en kramp met verdrinking tot gevolg. Wie in koud water ‘duikt’ moet zich van de risico’s bewust zijn, vindt de reddingsorganisatie. „Als heftige reactie kan een ‘cold shock response’ ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie en paniek.



Alternatieve nieuwjaarsduik

Reddingsbrigade Nederland adviseert de nieuwjaarsduik in de zee of in binnenwater ditmaal over te slaan. Een alternatief als de ‘thuisduik’ is zowel veilig als coronaproof. De thuisduik is bedacht door Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland en Unox en geldt als actie voor de Voedselbank. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: „Wie toch besluit het koude water in te duiken om het nieuwe jaar in te luiden, brengt mogelijk niet alleen zichzelf onnodig in gevaar. Maar ook de lifeguards of andere hulpverleners die bij problemen alsnog moeten komen helpen. Bij een wilde duik ontbreken alle faciliteiten voor een veilig verloop, zoals bij een bewaakt evenement. Dat verhoogt het risico op ongelukken, terwijl er geen direct toezicht is en hulpverlening dus later geboden kan worden.”

