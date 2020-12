Geen nieuwjaarsduik op 1 januari, ‘thuisduik’ is het alternatief

Door de bekendste nieuwjaarsduik in ons land, die van Scheveningen, is een streep gezet. Het ziet ernaar uit dat geen enkele frisse start van het nieuwe jaar 2021 doorgaat.

Ondergetekende moet er niet aan dénken om op 1 januari na het opstaan met een Unoxmuts op het hoofd in de zee te springen, maar talloze Nederlanders doen dat op de eerste dag van het nieuwe jaar maar al te graag. Maar op 01-01-21 moeten zij hun traditie een jaartje overslaan. De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat, zo werd vanmorgen bekendgemaakt, niet door. Vanwege corona vindt de organisatie het onverantwoord mensen op het strand bij elkaar te laten komen voor een duik in de zee.

Advies: organiseer het niet

Niet alleen in Scheveningen springen mensen op nieuwjaarsdag in het water. Volgens Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland, de organisator van de jaarlijks best bezochte duik, zijn er verspreid over het land 150 tot 160 evenementen. Het lijkt erop dat, op misschien een ieniemienie-nieuwjaarsduik in een vennetje in een dorp na, geen van die georganiseerde duiken doorgaat. Omroep Brabant maakte al een rondgang langs alle duiken in die provincie, maar geen enkele staat op de planning.

Om zoveel mensen ging het aan de Noordzeekust vorig jaar:



„We staan in nauw contact met andere evenementen. Dat zijn zelfstandige organisaties, maar we hebben geadviseerd om de lokale duiken niet te houden. Zo komen zo weinig mogelijk groepen mensen bij elkaar”, vertelt Nikki Holleman Metro namens de stichting desgevraagd. „We hebben het idee dat het advies overal wordt gevolgd, maar nogmaals: alle organisaties zijn vrij in hun beslissing en zullen gewoon een vergunning moeten aanvragen als zij wel iets willen doen. Wij wijzen hen echter op het alternatief, de thuisduik.”

Alternatieve nieuwjaarsduik

Holleman heeft het dan over een actie die je op 1 januari thuis kunt doen en waarmee je de Voedselbank steunt. het alternatief: via de website van de Scheveningse duik kunnen mensen twee blikken Noordzeewater bestellen. Hiermee kunnen ze op 1 januari om 12.00 uur coronaproef een eigen ‘thuisduik’ nemen.

„Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi alternatief. Hopelijk wordt het net zo leuk”, zegt Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag werd gevraagd om het eerste blik met zeewater te vullen.

Nieuwjaarsduik op je balkon

De komende weken kunnen nieuwjaarsduik-fans via nieuwjaarsduik.nl gratis een pakket met twee limited edition blikken Noordzeewater aanvragen, zolang de voorraad strekt. Met die blikken van Unox, de sponsor van het event, kan op nieuwjaarsdag samen met misschien wel tienduizenden landgenoten worden meegedaan aan een ‘officiële thuisduik’: in eigen tuin, op het balkon of in de badkuip. Om zo het nieuwe jaar net zo fris als normaal te starten.

Tienduizenden blikken Noordzeewater

„We vonden het thuisduik-idee zo sympathiek in al z’n eenvoud, dat we direct hebben besloten om het te omarmen met de Nieuwjaarsduik uit Blik”, zegt Esther van Spronsen van Unox. „We denken dat iedereen graag 2020 van zich af wil spoelen om met een frisse blik 2021 te beginnen.” De nieuwjaarsduik steunt ieder jaar een goed doel. Zo ook deze alternatieve editie: voor elke Nieuwjaarsduik uit Blik, worden twee blikken erwtensoep aan de Voedselbank geschonken. „De Voedselbank kan onze hulp beter dan ooit gebruiken”, denkt Van Spronsen.

De organisatie verwacht dat er voldoende blikken beschikbaar zullen zijn. „We hebben enkele tienduizenden blikken laten maken. Het is zolang de voorraad strekt, maar we gaan ervan uit dat er voldoende is.”

