Red Team na overleg: houd de scholen voorlopig nog dicht

Het is te vroeg om de scholen half januari weer te openen. Zo’n besluit kan leiden tot het oplaaien van het aantal coronagevallen, waarschuwt het zogeheten Red Team.

Het Red Team is een onafhankelijke groep deskundigen die ongevraagd advies geeft over de corona-aanpak. Het team wil een kritische tegenhanger van het Outbreak Management Team zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Media delen dan nu eindelijk een advies van het Red Team over scholen dicht en veilig houden. Maar ze moeten ook de info van @ContainmentNu en @SDicht delen. Kinderen zijn wél besmettelijk en scholen zijn wél besmettingshaarden. In godsnaam @VO_raad @PO_Raad @AObtweets doe iets. — Bruine Hoeksteen Gezinsman = 16k Coronadoden (@197winstonsmith) December 30, 2020

Het Red Team maakt zich zorgen over twee nieuwe mutaties van het coronavirus. In Groot-Brittannië en in Zuid-Afrika zijn onlangs nieuwe versies van het virus opgedoken, die inmiddels ook in Nederland en andere landen zijn vastgesteld. De ‘Zuid-Afrikaanse variant’ maakt jongeren mogelijk ernstiger ziek dan de eerdere versies. Bovendien is het niet duidelijk of de ontwikkelde coronavaccins wel bescherming bieden tegen die variant.

‘Scholen open is spelen met vuur’

Als kinderen weer naar school gaan, kan het coronavirus zich daar ongecontroleerd verspreiden en dat zou volgens het Red Team „gelijk staan aan spelen met vuur, een vuur dat niet alleen voor Nederland een gevaar oplevert, maar wereldwijde consequenties kan hebben”. Jongeren gelden over het algemeen als een groep met weinig coronarisico’s, maar zij kunnen anderen wel besmetten. „Kinderen en jongeren leven niet in isolatie van de oudere generaties. Zij leven ook samen in huishoudens met ouders die potentieel een kwetsbare gezondheid hebben en/of mantelzorger zijn voor hún ouders.”

Veel contactmomenten

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gingen op woensdag 16 december dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte twee dagen eerder aankondigde. De leerlingen kregen tot de kerstvakantie weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om die woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan.

Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn. Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte. Die uitspraak viel overigens slecht in de Tweede Kamer („kinderen zijn toch geen levende enkelbandjes van hun ouders?”).

Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeiden de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren.

Lees ook: Vriendinnen vertellen op tv over de fatale brand van Volendam