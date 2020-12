Vriendinnen vertellen op tv over de fatale brand van Volendam

Meisjes van 14 waren ze, tijdens de rampzalige brand van Volendam. Proostend op het nieuwe jaar 2001, toen het opeens gruwelijk misging. Op 30 december vertellen de vriendinnen op tv over hun ervaringen van toen en daarna.

‘Half Volendam’ was er die avond en nacht, in café ’t Hemeltje aan de onder toeristen zo beroemde ‘Dijk’. Ook Marga, Willie, Eline, Melanie, Lisa en Monique, als jonge tieners gezellig onder elkaar in de kroeg (dat kon in die tijd nog op die leeftijd). En het zangduo Nick & Simon en hun makker Kees Tol. Tja, wie niet? Volendammers zullen de datum nooit meer vergeten. Door wat er gebeurde en waar elke dorpeling letterlijk of indirect bij betrokken was, maar ook door de speciale datum op zich: 01-01-01.

Vreselijke cijfers brand van Volendam

Het is dus bijna twintig jaar geleden dat de brand van Volendam zich voltrok. Kort na middernacht werd in het bomvolle ’t Hemeltje een bundel sterretjes aangestoken, waarna de kerstversiering vlam vatte en zorgde voor een nietsontziende vuurzee. De (bijna allemaal jonge) oud en nieuw-vierders konden geen kant op. De vreselijke cijfers achteraf: 14 doden, meer dan 250 gewonden. Veel van die gewonden liepen brandwonden over het hele lichaam op en zouden nog heel vaak moeten worden geopereerd.

We zijn nu twintig jaar verder. Café ’t Hemeltje is nooit meer aangeraakt en staat er als het ware nog net zo bij als op 01-01-01. Als herdenking mogen de slachtoffers van toen het de komende tijd wel weer van binnen bekijken, als zij dat willen (en daarbij iemand meenemen). Kroegbaas Jan Veerman werd voor de brand verantwoordelijk gehouden. Hij werd pas jaren later veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Veerman maakt de exacte datum ’20 jaar na dé brand’ niet meer mee. Hij overleed in augustus van dit jaar op 74-jarige leeftijd aan ALS. Ook pastoor Jan Berkhout, die de jonge overledenen naar hun graven begeleidde en een onvermoeibare steun en toeverlaat voor de dorpelingen was, is er niet meer. Berkhout overleed in 2018.

Veerkrachtige vriendinnen

De EO greep de bijzondere datum 01-01-21 aan om met enkele Volendammers die de brand meemaakten terug te blikken en om te praten over hoe het hen nu vergaat. Volendam – 20 jaar na de brand is op woensdag 30 december om 20.30 uur te zien op NPO 3. De EO kwam uit bij een veerkrachtige vriendinnengroep, de genoemde tieners van toen dus: Marga, Willie, Eline, Melanie, Lisa en Monique. De inmiddels dertigers vertellen hun verhaal aan presentatrice Rachel Rosier, die ten tijde van de ramp zelf maar 10 jaar oud was.

Het leven van de zes 14-jarige meiden veranderde in één avond compleet toen zij oud en nieuw vierden en de brand uitbrak.Zij vertellen in alle eerlijkheid (en zelfs met wat typische Volendamse humor) hoe ze steun vonden bij elkaar en hoe hun leven er nu uitziet. En hoe zij, juist door deze vreselijke en donkere gebeurtenis uit hun leven, ook samen kracht en inspiratie vonden voor de toekomst.

Over brand van Volendam wordt weinig meer gesproken

De meiden verloren in deze nacht vriendinnen en familieleden en liepen zelf ernstige brandwonden op. Toch konden de jonge tienermeiden door hun hechte vriendschap voor elkaar klaarstaan. De laatste jaren komt de groep door hun drukke levens als jonge moeders nog maar weinig samen. Over de brand spreken ze elkaar nauwelijks. Maar voor de EO halen de zes eenmalig weer herinneringen op.

Ze nemen Rachel Rosier ook mee naar de plek waar het allemaal gebeurde en laten iets zien van hun leven nu. Rosier is onder de indruk van deze bijzondere vriendinnengroep: „Twintig jaar en heel wat tranen, gelach, rouw, baby’s, huwelijken en carrières later vertellen ze ons hoe ze het geflikt hebben, écht leven. Samen en soms alleen door een donker dal heen, naar de andere kant. Een hoopvolle boodschap voor ons allemaal en in het bijzonder de 14-jarigen van nu.”

