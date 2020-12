Na storing: recordaantal coronabesmettingen in 24 uur

11.214 nieuwe coronabesmettingen zijn tussen gisterochtend en vanmorgen geregistreerd. Dt is een nieuw dagrecord, eentje met een kanttekening: de afgelopen twee dagen zijn computerstoringen geweest.

Op 30 oktober meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.083 geregistreerde positieve tests, toen het dagrecord. Ook record van die dag volgde kort na een computerstoring.

Hoogte coronabesmettingen niet te duiden

Gisteren rapporteerde het RIVM bijna 6700 nieuwe gevallen. Dat was lager dan gebruikelijk door een storing in het registratiesysteem van de GGD’en. Hoeveel van die gevallen inmiddels wel zijn doorgegeven, is volgens het instituut niet na te gaan. Daardoor is het ook niet bekend hoe hoog het cijfer gisteren en vandaag zou zijn geweest zonder storing. Volgens het RIVM kan het nog tot vrijdag duren voordat alle gemiste meldingen alsnog zijn verwerkt.

Ook zonder de extra ‘storinggevallen’ ligt het aantal besmettingen volgens de deskundigen en het kabinet voorlopig nog enkele duizenden te hoog.



Utrecht nu meest besmette provincie

De provincie Utrecht telde afgelopen etmaal de meeste geregistreerde positieve tests. In de regio kwamen er 1122 nieuwe gevallen bij. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal bevestigde besmettingen met 777 en in Rotterdam-Rijnmond met 772. Van de gemeenten telde Amsterdam de meeste gevallen (566), gevolgd door Rotterdam (361), Den Haag (228), Almere (220) en Utrecht (201).

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 77. Gisteren werden door het RIVM 86 sterfgevallen gemeld.

63.000 coronabesmettingen in één week

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 63.000 positieve tests gemeld, wat neerkomt op ongeveer 9000 per dag. Een week eerder waren het er bijna 45.000.



Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 640.000 Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 10.245. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger, tijdens de eerste golf werd er veel minder op corona getest.

Iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht toegenomen. Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 1964 patiënten die het virus hebben opgelopen. Dat zijn er 10 meer dan gisteren. Op de intensivecareafdelingen liggen nu 526 mensen met COVID-19, twee meer dan 24 uur eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers vanmiddag bekend. De stijging is bescheiden, zeker vergeleken met maandag, toen het totale aantal COVID-patiënten met 82 toenam. In een week tijd hebben de Nederlandse ziekenhuizen er zo’n 300 patiënten met het virus bij gekregen.

