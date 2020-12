Winkelketens Hema en Wibra sluiten donderdag toch alle filialen

Winkelketens Hema en Wibra sluiten donderdag tóch alle filialen

Winkelketens Hema en Wibra melden vanmiddag dat vanaf morgen de filialen van de winkels toch sluiten. Eerder wilde Hema de winkels nog openhouden voor essentiële middelen zoals: eten en drinken en andere producten. Ze gaven aan dit te doen om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen. Vervolgens gaven anderen winkels als Wibra ook aan essentiële producten te verkopen.

„Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat”, laat Hema nu in een verklaring weten. De keten betreurt de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt.

Winkels gesloten door de lockdown

Het kabinet heeft een aanscherping van de regels aangekondigd, en op basis daarvan besloot Wibra de rest van de lockdown de winkels te sluiten. De koopjeswinkel ging vandaag nog open voor de verkoop van essentiële producten.

„We zijn er juist van overtuigd dat het openhouden van winkels zoals die van Wibra, bijdraagt aan het spreiden van mensen die essentiële producten nodig hebben. Juist in de decembermaand is de drukte in supermarkten groot”, zegt topman Bas Duijsens tegen De Telegraaf. Hij geeft aan te zijn verbaasd over de plotselinge ommezwaai van het kabinet.

Wibra is ‘essentieel’

Duijsens zegt dat meer dan de helft van de omzet afkomstig is van de verkoop van essentiële producten als schoonmaakartikelen en verzorgingsproducten. Wat ruim boven de eerder gestelde eis van 30 procent lag. Nu moet een winkel 70 procent aan essentiële middelen verkopen om open te willen gaan.

Wel heeft de topman het besef dat gezondheid boven winst gaat. „Dit is een periode waarin er geen sprake kan zijn van funshopping. Ik hoop alleen dat de nieuwe aanpassing in de regelgeving niet zal leiden tot onverantwoord grote drukte in de supermarkten”, zegt hij.



Ik vind het niet te geloven dat @ActionNederland, @HEMA, Wibra en dat soort winkels toch grenzen zoeken en lekker open gaan. Dat is echt een grote middelvinger naar iedereen die in de zorg werkt, corona heeft of iemand is verloren aan corona. #lockdown #Corona — Anne (@Anne05481) December 16, 2020

Maximale inspanning

Minister Hugo de Jonge benadrukt dat de situatie rond het coronavirus van iedereen „een maximale inspanning” vraagt om contacten te beperken. „Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet.”

