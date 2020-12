Brussel wil vaccin nog eerder toelaten: ‘Laten we snel beginnen!’

Liever gisteren dan vandaag, moet ook de Europese Commissie hebben gedacht. Met een beetje geluk kan het eerste coronavaccin volgende week al de Europese markt op.

Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin van Pfizer-BioNTech maandag goedkeurt, laat de Europese Commissie het binnen twee dagen toe, zegt een woordvoerder.

Eerder noemde het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog een termijn van drie dagen. Maar een medewerker van de commissie sprak tegen nieuwssite Politico al van „enkele uren”. Normaliter kan de commissie ruim twee maanden de tijd nemen voor een besluit over toelating op de EU-markt.

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.

This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.

As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2020