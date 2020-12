Prikprivileges? Deze mensenrechtenwaakhond heeft daar bedenkingen bij

Weer naar een festival als je gevaccineerd bent, of vliegen naar een tropisch oord? Het College voor de Rechten van de Mens ziet daar bezwaren bij. De schending van privacy is bijvoorbeeld een belangrijk bezwaar bij de zogeheten ‘prikprivileges’, schrijft Trouw.



@coronawoorden Prikprivileges = mensen die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn mogen naar restaurants, musea, sportwedstrijden, concerten, etc. — clara legêne (@claar51) December 18, 2020

Het College, dat in Nederland fungeert als waakhond van de mensenrechten, heeft nog geen officieel standpunt over het eventueel geven van meer vrijheden aan mensen die zich laten inenten. Volgens ondervoorzitter Jan-Peter Loof is voor het belonen van de coronaprik nieuwe wetgeving nodig, maar die neemt de bezwaren waarschijnlijk slechts gedeeltelijk weg.

Driekwart is voor

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen die zich hebben laten inenten tegen het coronavirus meer vrijheden mogen genieten. Dat bleek uit onderzoek onder een representatieve groep van de bevolking, in totaal 1690 mensen.



„73 procent van de ondervraagden was voor de optie waarin mensen die een vaccin hebben gehaald een vaccinatiebewijs krijgen, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is”, zegt Niek Mouter, onderzoeker aan de TU Delft. Zij zouden dan winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra bezoeken en reizen met het openbaar vervoer. Maar als je niet gevaccineerd bent, mag je daar tijdens een mogelijke uitbraak geweigerd mogen worden.



“75% voor prikprivileges” op de nieuwsbalk bij #wnl

Ik zei eerder al, dit wordt de jodenster 2.0! Kan mij in het jaar van 75 jaar vrijheid niet voorstellen dat zoveel mensen dit daadwerkelijk willen. Schaf 5 mei dan maar gelijk af. Sowieso is medische privacy in het geding. — Maria van Twillert (@MariavTwillert) December 18, 2020

Het kabinet wil van prikprivileges vooralsnog niets van weten. Het inenten gebeurt op vrijwillige basis. Een beloning in ruil voor de prik zou volgens minister De Jonge van Volksgezondheid de schijn van drang en dwang kunnen wekken. In maart komt hierover een op ethiek gebaseerd advies van de Gezondheidsraad.

