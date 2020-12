Drie Franse agenten doodgeschoten, verdachte dood aangetroffen

Drie Franse agenten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten. Een vierde agent is gewond geraakt door een ernstig schietincident in centraal Frankrijk, meldt de openbaar aanklager. De verdachte vluchtte, laat de politie aan BFM TV weten.

Inmiddels is de verdachte dood aangetroffen. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bekend. Het is nog onduidelijk onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen.

Het incident gebeurde in een gehucht in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme). De politieoperatie rond het huis waar de dodelijke schoten zijn gelost, is volgens lokale media nog steeds gaande.



Three police officers are reported to have been shot dead in Puy-de-Dôme in central France while responding to a call reporting domestic violence. — LBC News (@LBCNews) December 23, 2020

Beschoten

Rond middernacht werd melding gemaakt van huiselijk geweld, waar de gendarmes van de nationale politie op af gingen. Toen zij een vrouw probeerden te redden, beschoot een 48-jarige man hen. De vrouw was het dak op gevlucht.

Eén agent kwam om het leven terwijl de politie het huis benaderde. Een andere raakte gewond aan zijn dij en is door de reddingsdiensten naar het ziekenhuis gebracht. De dader stak het huis ook in brand, waarna hij nog twee gendarmes doodschoot. Zij behoorden tot de antiterreureenheid GIGN die ook was uitgerukt.



So the 'maniac' set the house on fire and escaped, they're still hunting for him, bloody hell. #puydedôme https://t.co/5ooPYNis91 — AlisonB (@ABalharry62) December 23, 2020

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de dood van de agenten bevestigd. De agenten waren 21, 37 en 45 jaar oud.

De vrouw die de agenten kwamen redden is in veiligheid gebracht, aldus lokale media. De man zou bij de autoriteiten bekend zijn in verband met kwesties rond de voogdij over zijn kinderen.

