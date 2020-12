Poolse supermarkt in Beverwijk weer doelwit van explosie

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is vanochtend vroeg de gevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Het gaat om dezelfde supermarkt die woensdag al werd getroffen. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Door de ontploffing is de gevel van het pand flink beschadigd. „De hele gevel ligt eruit. Het is vrij heftig”, zegt de woordvoerder. „Ook is de glazen pui beschadigd.” Wie de daders zijn is volgens de politie nog onduidelijk.



Rond 04.30 uur heeft er wederom een #explosie plaatsgevonden bij de Poolse supermarkt in #Beverwijk waar eerder ook al een explosie was. Rond 05.00 uur kreeg de brandweer melding van een autobrand in #VelsenNoord. Een verband wordt niet uitgesloten. Later meer. pic.twitter.com/jn1MF3WAcS — Nikos.112 (@kempen_nikos) December 12, 2020

Uitgebrande auto

Wel werd er vlak bij de winkel, in Velsen-Noord, een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of de auto iets met de explosie te maken heeft.

De explosie vond rond 04.30 uur plaats. Een groot deel van de omgeving is afgezet. Ook zijn de explosieve opruimingsdienst en de forensische opsporing ingezet om verder onderzoek te doen. Er zijn geen woningen ontruimd.

Dinsdag en woensdag waren er ook explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar hebben alleen dezelfde Poolse naam.

Concurrent

De supermarkten in Beverwijk en Aalsmeer hebben wel dezelfde eigenaar, Mohamed Mahmoed. Hij is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit. Dat zei hij in een interview met De Telegraaf. „Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt”, zei Mahmoed.

De burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, besloot vrijdag de winkel in Aalsmeer voor onbepaalde tijd te sluiten. Omdat niet duidelijk is wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven, bestaat er volgens de burgemeester „mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring”.

