Bericht van Amerikaanse seriemoordenaar ‘Zodiac Killer’ na 51 jaar ontcijferd

Cryptografieliefhebbers zijn erin geslaagd om een van de gecodeerde berichten van de ‘Zodiac Killer’ te ontcijferen. Het is de tweede brief van de vermeende seriemoordenaar, die meerdere moorden pleegde aan het eind van de jaren zestig, die is opgelost.

De nog altijd niet geïdentificeerde seriemoordenaar hield Noord-Californië eind jaren zestig in zijn greep. In 1968 en 1969 pleegde de Zodiac Killer minstens vijf moorden. In totaal eiste hij 37 moorden op.

Cryptische symbolen

De boodschap die is ontcijferd werd in november 1969 door de vermeende seriemoordenaar naar de krant San Francisco Chronicle gestuurd. De brief bestond uit een reeks cryptische symbolen en tot nu toe was het altijd een raadsel wat erin stond.

De onderzoekers hoopten dat ze de identiteit van de Zodiac Killer zouden kunnen achterhalen door de code te kraken, maar dat bleek niet het geval. De afzender schept in de brief op over zijn daden en daagt de autoriteiten uit om hem te pakken. „Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het proberen me te pakken. Ik ben niet bang voor de gaskamer want die zal me des te eerder naar het paradijs sturen omdat ik nu genoeg slaven heb om voor me te werken”, schrijft hij.

De seriemoordenaar stuurde destijds meerdere brieven naar kranten in Californië. Het lukte een docent en zijn vrouw om de code van de eerste brief te kraken. Daarin schreef de Zodiac Killer dat hij van doden houdt „omdat het zo leuk is”. Ook sprak hij over het verzamelen van ‘slaven’ die hem in het hiernamaals zouden gaan dienen.

Computerprogramma’s

Maar de tweede brief bleek een stuk moeilijker te ontcijferen. Het kostte David Organchak, een 46-jarige webdesigner, meerdere computerprogramma’s en ongeveer veertien jaar om de tweede brief te ontcijferen. In 2006 begon hij aan het kraken van de code te werken, met behulp van Sam Blake, een wiskundige uit Australië, en Jarl van Eykcke, een Belgische logistiek medewerker.

De FBI heeft bevestigd dat het inderdaad gelukt is om de code te kraken. „De zaak van de Zodiac Killer is nog steeds een lopend onderzoek. Ondanks dat er tientallen jaren verstreken zijn, gaan we door met het zoeken naar gerechtigheid voor de slachtoffers.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: Poolse supermarkt in Beverwijk weer doelwit van explosie