Boa’s delen deze week nog geen boetes uit bij weigeren mondkapje

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje door boa’s uitgeschreven gaan worden.

Dat zei de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, vanmorgen bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven. De politie kan al bekeuren.

„Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond”, zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er vandaag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. „Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. „Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.”

90 procent draagt mondkapje

Wanneer er wel boetes uitgeschreven gaan worden, zal per stad en regio verschillen. „Ik schat dat het één tot twee weken duurt voordat er echt tot boetes wordt overgegaan.” Kuin vertelt dat veel mensen al een mondkapje dragen. „Zo’n 90 procent houdt zich eraan, dat is redelijk snel opgelopen. En de 10 procent die het mondkapje niet draagt, wordt aangekeken door de 90 procent. Daarvan zet zo’n 5 procent het kapje alsnog op.”

Plicht is vandaag ingegaan

De mondkapjesplicht is in Nederland vandaag ingegaan. Iedereen die nu 13 jaar of ouder is, moet een mondkap op in publieke binnenruimten. Het gaat dan om onder meer winkels en openbare delen van overheidsgebouwen, scholen, bibliotheken, sportscholen, musea, bioscopen en stations. Ook voor contactberoepen zoals kappers, rij-instructeurs en nagelstylisten en hun klanten, is het nu verplicht. Mensen die het kapje niet op hebben waar het wel moet, riskeren een boete van 95 euro. Jongeren onder de 16 jaar zijn 38 euro kwijt bij een overtreding.

Het NPO 1-programma Even Tot Hier vatte de mondkapjesplicht het afgelopen weekend al zingend in 1 minuut samen:

Oproep aan winkeliers

Winkeliers moeten klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten. Hiervoor waarschuwde het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s zitten, gisteravond laat. De mondkapjesplicht stond op de agenda van het wekelijkse overleg.

De detailhandel moet de eigen verantwoordelijkheid nemen en de wet gehoorzamen, anders zijn de winkeliers volgens de burgemeesters de klos. „Een winkelier bepaalt zelf wie er in de zaak komt. Het merendeel dat geweigerd wordt, gaat gewoon weg. Lukt het niet, dan kunnen zij de politie of boa’s waarschuwen”, stelt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van de Veiligheidsraad.

Een aantal ketens heeft al aangegeven dat zij niet wil gaan handhaven. Maar de burgemeesters benadrukken dat dit een overtreding is. Zij zullen eerst waarschuwen, maar hoge boetes en sluitingen volgen.

