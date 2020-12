Syrisch gezin wordt geterroriseerd in Heerlen, BN’ers starten actie

In Heerlen wordt een Syrisch vluchtelingengezin al een tijd lang geterroriseerd door andere buurtbewoners. De afgelopen dagen liepen de spanning zo hoog op, dat het gezin geen andere optie zag dan onderduiken.

Er gaan beelden rond op social media, waarin te zien is dat het gezin al wekenlang lastiggevallen wordt door buren. Er is ook een keer een brandbom naar de woning gegooid. Daarnaast stuurde een buur zijn hond op een van de kinderen af, trok iemand de hoofddoek van een van de dochters op straat af en wordt er met stokken geslagen.

In de video is ook de vader van het gezin te zien. „Ik wens veiligheid en rust voor mijn kinderen”, zegt hij.



In een gezamenlijke verklaring zeggen de gemeente Heerlen en de politie dat zij alles doen om de rust te herstellen.

Volgens dagblad De Limburger verzamelden zich gisteravond tientallen jongeren bij de woning van het Syrische gezin om wraak te nemen op de buren. Op de Facebookpagina van Muslim Rights Watch is namelijk een post gedeeld, waarin het conflict gemeld is.

Er verschenen daarna oproepen om de buren ‘een lesje te leren’. Volgens de organisatie, die zegt op te komen voor de rechten van moslims, terroriseren de buren het gezin al maandenlang. De organisatie distantieert zich overigens van de oproepen tot geweld.

Vernielingen

Afgelopen nacht drong volgens de krant een groepje mannen de verlaten woning binnen en richtte er vernielingen aan. Ook zou een televisie zijn gestolen, sneuvelden ruiten en werd huisraad op straat gegooid.

De gemeente Heerlen heeft het gezin een andere woning aangeboden, maar volgens de gemeente weigert het gezin dat aanbod.

Vandaag lieten de gemeente en politie weten dat ze maatregelen nemen om ieders veiligheid te waarborgen. Waaruit die bestaan, is onduidelijk. „Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken”, schrijven burgemeester Roel Wever (VVD) van Heerlen en chef politie Bert Vermarien in een gezamenlijke verklaring. „We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing.”

Actie BN’ers

Meerdere BN’ers voelen mee met het gezin en willen ze helpen. Zo ook Bas Smit. Hij heeft een doneeractie opgezet, waarmee hij inmiddels al ruim 30.000 euro heeft opgehaald. „Laten we geld ophalen voor dit gezin zodat ze kunnen verhuizen naar een veilige plek en hun kids rust krijgen”, schreef hij in een inmiddels verwijderde Instagram-post.

Ook postte hij een filmpje van de vernielingen in zijn story, „Zo, gemeente Heerlen en politie Heerlen, dit kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren.”

‘Wat is dit walgelijk’

Onder meer Miljuschka Witzenhausen, Lil Kleine en Romy Monteiro steunen de actie. Zij delen het bericht van Bas Smit: „Elke donatie is welkom!”. Witzenhausen is verbaasd dat het gezin geen hulp lijkt te krijgen van de gemeente: „Ik kan het gewoon echt niet geloven dat dit bestaat. De berichtgeving laat zien dat ze niet worden geholpen door de woningbouw, gemeente of politie.”

Lil Kleine laat ook zijn onvrede blijken: „Laten we dit gezin helpen met z’n allen! En ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen! Wat is dit walgelijk man”, schrijft de rapper in zijn story.

