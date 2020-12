Minste aantal coronabesmettingen sinds 15 december: 7453

Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 7453 coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Wel liggen er weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis: 152 kwamen erbij.

Het is nog lastig om het aantal coronabesmettingen goed in te schatten. Op genoemde datum was er sprake van een computerstoring. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de daling verband houdt met de kerstdagen en ‘derde kerstdag’. Het cijfer dat morgen volgt geeft waarschijnlijk een betere indicatie van de stand van coronazaken, maar ‘veel minder’ klinkt altijd beter dan ‘meer’.

Gisteren meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900. In de dagen daarvoor kwam het cijfer boven de 10.000 uit. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 44. Gisteren waren 29 sterfgevallen gemeld.



In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 70.000 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 79.000 meldingen kreeg. Het is de derde dag op rij dat het dagcijfer lager ligt dan het gemiddelde van de afgelopen week.

Britse variant coronabesmettingen bij 11 Nederlanders

De ‘Britse coronavirusvariant’ is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldde het RIVM vandaag ook. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam (onder meer op een basisschool) en bij één persoon in de regio Nijmegen. Een van de besmettingen die in Amsterdam is geconstateerd, is gevonden bij een persoon die in Flevoland woont. De GGD daar is met bron- en contactonderzoek begonnen. De nieuwe ‘Britse variant’ die in de regio Nijmegen is geconstateerd is gevonden bij iemand die recent in Engeland was. De tien anderen waren daar niet.

„Van de Britse variant van het coronavirus is nog veel onzeker, waaronder of het virustype meer besmettelijk is dan de andere varianten, en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt”, meldt het RIVM. Een gevonden ‘cluster’ op de school in de regio Rotterdam biedt de mogelijkheid hier beter zicht op te krijgen, aldus het instituut. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC breiden het reeds lopende onderzoek uit, ook onder leerkrachten, leerlingen en huisgenoten.

Bij de ‘Britse’ variant gelden dezelfde richtlijnen op het gebied van reinheid, afstand bewaren en testen.



Tweede kerstdag komt de eerste levering coronavaccins aan bij het logistiek centrum in Nederland. Wat gebeurt er dan? We vragen het Jaap van Delden die vanuit het @RIVM deze logistieke operatie leidt. Meer weten: https://t.co/XUYDvpXo1U pic.twitter.com/byT6VZVCp7 — Ministerie van VWS (@MinVWS) December 24, 2020

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573, 152 meer dan een dag eerder. Op de intensivecareafdelingen liggen 651 Covid-patiënten, 27 meer dan de dag ervoor. Op verpleegafdelingen bevinden zich 1922 patiënten, 125 meer dan gisteren.

Op de intensive cares liggen nu 1021 mensen in totaal, wegens corona of wegens iets anders, tien meer dan een dag eerder. Er liggen zeven coronapatiënten op de ic in Duitsland, evenveel als de vorige dag. In het afgelopen etmaal zijn elf patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie drie ic-patiënten.

