Ski-oorden Oostenrijk te druk, in meerdere landen grenzen dicht

Meerdere skioorden in Oostenrijk nemen extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nadat inwoners van het Alpenland het afgelopen weekend massaal de pistes opzochten. In verschillende landen over de wereld worden ondertussen landsgrenzen gesloten.

De deelstaat Opper-Oostenrijk perkt onder meer het aantal parkeerplaatsen in en worden er meer mensen ingezet om orde te houden. „In de geest van de eigen verantwoordelijkheid, doe ik ook een beroep op skiërs om, voor zover mogelijk, alleen na het middaguur naar de skioorden te komen omdat dan veel bezoekers van de ochtend terug naar huis gaan”, zei de minister van Economische Zaken van de deelstaat.

Meeste ski-oorden Oostenrijk zijn open

Veel ski-oorden in Oostenrijk zijn momenteel geopend maar alleen voor de plaatselijke bevolking. Wie vanuit het buitenland Oostenrijk binnenkomt moet eerst verplicht tien dagen in quarantaine gaan. Bovendien geldt ook op en rond de skipistes een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 14 jaar.

Begin dit jaar was het Oostenrijkse ski-oord Ischgl de bron van een aanzienlijke verspreiding van het coronavirus door heel Europa. Daar is besloten om de start van het skiseizoen uit te stellen tot januari.

Zo kan het ook:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Samen met de jongens kijken naar hun ski kunsten in 2003 🎿⛷ op het YouTube kanaal van oma😂 super leuk. Russbach Oostenrijk pic.twitter.com/yf3iMwsfqt — Glijn Langbroek (@Glijn1) December 25, 2020

Ander buitenlands coronanieuws

Indonesië sluit vanaf 1 januari de grenzen voor buitenlandse reizigers uit angst voor mutaties van het coronavirus. De grenssluiting duurt twee weken. In het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn mutaties van het longvirus aangetroffen die besmettelijker zijn dan andere varianten. Andere landen sloten ook al de grenzen of ze weren reizigers uit landen waar de variant is opgedoken. Onder meer in Nederland zijn al besmettingen aangetroffen.

Indonesië scherpte de regels een paar dagen geleden nog aan. Toen werden reizigers uit het Verenigd Koninkrijk al geweerd. De quarantaineregels voor andere Europeanen en Australiërs werden ook strenger.

Ook inreisverbod Saudi-Arabië

Ook Saudi-Arabië heeft het volledige inreisverbod met een week verlengd uit angst voor een uitbraak van gemuteerde versies van het coronavirus. Vorige week besloot het koninkrijk de grenzen voor een week te sluiten en dat is nu verlengd met nog een week.

Het land evalueert per week of de grenzen weer open kunnen. Mensen die geen staatsburger zijn van Saudi-Arabië mogen het land wel verlaten, net als buitenlandse vliegtuigen die al in het land waren. Het goederenvervoer is niet stopgezet, meldt de regering.

Britse coronavariant in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn de eerste gevallen van de besmettelijkere mutatie van het coronavirus vastgesteld. De variant werd aangetroffen bij drie Zuid-Koreanen die onlangs zijn teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk, het land waar de mutatie voor het eerst werd geregistreerd.

Volgens de Britse autoriteiten is deze mutatie van het virus tot 70 procent meer besmettelijk dan de hiervoor bekende varianten van het virus. Zuid-Korea heeft sinds 23 december tot het einde van 2020 het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk stilgelegd, maar daarvoor kwam het virus dus al met reizigers mee. Iedereen die het land binnenkwam vanuit het Verenigd Koninkrijk moet veertien dagen in quarantaine en kort voor het einde van die periode worden ze getest.

Nul toeschouwers bij beroemd vuurwerk Sydney

De vuurwerkshow in de Australische havenstad Sydney vindt vanwege de coronapandemie dit jaar plaats zonder publiek langs de waterkant, hebben de regionale autoriteiten besloten. Het immer drukbezochte vuurwerkspektakel is daarmee het zoveelste traditionele feest dat dit jaar anders is als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het longvirus.

Honderdduizenden feestvierders kijken normaliter naar de vuurwerkshow vanaf de uitzichtpunten in Sydney. Hoewel een publiek evenement van die schaal er dit jaar sowieso niet in zat, waren er wel plannen om 5000 zorgmedewerkers een plekje in de eerste rij te geven. Door die plannen ging vandaag een streep nu de autoriteiten alles op alles zetten om de groei in het aantal besmettingen in de grootste stad van Australië om te buigen.

Lees ook: Grapperhaus: jaartje geen vuurwerk is echt niet zo’n opoffering