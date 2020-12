Meerdere ministers, ook De Jonge, willen zich zichtbaar laten vaccineren

Als er eenmaal een veilig en werkend vaccin beschikbaar is, vinden verschillende ministers het geen probleem om zich zichtbaar te laten vaccineren. Ook zorgminister Hugo de Jonge heeft gezegd dat hij het geen probleem vindt om zich voor de camera te laten inenten. Maar hij benadrukt dat de kwetsbare groepen als eerste aan de beurt zijn als de vaccins worden geleverd en goedgekeurd.

„Als ik aan de beurt ben heb ik er geen enkele moeite mee om dat in alle transparantie te doen”, zegt De Jonge. „Het is mooi dat de wetenschap ons dit levert. Vaccinatie is onze beste troef.”

De Jonge benadrukt dat hij niet meteen het goede voorbeeld zal geven, omdat hij niet hoort bij een van de kwetsbare groepen in ons land. „In Nederland hebben we ervoor gekozen de kwetsbare groepen eerst te doen, dan is het logisch de eerste vaccins voor hen beschikbaar te hebben.”

Ook andere bewindslieden, onder wie Kajsa Ollongren, Ank Bijleveld en Sigrid Kaag, zeggen het oké te vinden om zich in het bijzijn van de media te laten vaccineren. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol hoopt wel dat ze „niet gaat piepen omdat het pijn doet”, zegt ze lachend. Ze wil naar eigen zeggen „nooit kijken, ik ben een beetje een schijterd moet ik zeggen”.

Toch zijn er ook ministers die het niet nodig vinden om zich voor de camera te laten inenten. Cora van Nieuwenhuizen, bijvoorbeeld: „Ik ben er niet zo van om er een heel theater van te maken.” Collega Sander Dekker is daar wel „maar al te graag” toe bereid, maar vraagt zich eveneens af of het nodig zal zijn. Het lijkt beide bewindslieden „een beetje Amerikaans” om het op die manier te doen.

Dat het ‘een beetje Amerikaans is’ klopt in ieder geval. Afgelopen week maakten oud-presidenten Barack Obama, Bill Clinton en George Bush bekend dat zij zich op tv willen laten vaccineren. De stafchef van Republikein Bush zegt tegen de Amerikaanse zender dat zijn baas contact heeft gezocht met Anthony Fauci en Deborah Birx, twee belangrijke medische adviseurs van de regering. „Als de tijd rijp is, wil hij doen wat hij kan om zijn medeburgers aan te moedigen om zich te laten inenten”, zegt de stafchef.

Ook de woordvoerder van Clinton reageerde positief op een vraag of de Democraat zich publiekelijk wil laten inenten. „President Clinton zal absoluut een vaccin nemen zodra dat mogelijk is”, benadrukt de zegsman. „En hij zal dat in het openbaar doen als alle Amerikanen op die manier aangemoedigd kunnen worden om hetzelfde te doen.”

Former President Barack Obama says he will "absolutely" get the vaccine if Dr. Anthony Fauci says it's safe to take and may even have cameras present for the moment to demonstrate to the public that he trusts the science. https://t.co/4T5z6bWCKT pic.twitter.com/07wegpOGxy

— ABC News (@ABC) December 3, 2020