Door al die mensen in de bossen is het nu lastig wilde zwijnen afschieten

De zwijnen op de Veluwe kunnen zich nog even in hun hoefjes knijpen, of lachen: want door al die mensen daar lopen ze voorlopig minder risico te worden afgeschoten. Sterker nog: de meeste kunnen nog even onbezorgd verder lopen. En dat is allesbehalve goed nieuws voor de natuur, stellen natuurkenners.

De Faunabeheereenheid Gelderland gaat er deze winter niet in slagen het aantal wilde zwijnen op de Veluwe terug te brengen naar de gewenste voorjaarsstand van 1100 dieren. Belangrijkste oorzaak is het grote aantal recreanten dat de bossen opzoekt in deze coronatijd, zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid. De zwijnen schrikken van de drukte en duiken diep weg in de bossen, buiten het bereik van de jagers.

Schade door zwijnen

Volgens Koffeman, die overigens wel van een grapje houdt op z’n tijd(lijn), lopen er op dit moment zo’n 5000 everzwijnen op de Veluwe. Dat zijn er veel te veel. De natuur loopt schade op door te grote aantallen zwijnen. Daarom stellen natuurbeheerders elk jaar een gewenst maximaal aantal vast, de zogenoemde doelstand. Die stand moet in de wintermaanden door afschieten worden bereikt. „Maar we mogen blij zijn als we uitkomen op ongeveer 2000 beesten in het voorjaar.”

En dan zouden ze misschien kunnen hopen op een extreem hete zomer, want in het verleden is gebleken dat er everzwijnen zijn die dat niet overleven. En de kadavers van hun eigen soortgenoten opeten.



Komt een wolf bij het het en zegt tegen de schapen. " ik voel spanning tussen ons" https://t.co/bDJArQ8SUh — Erik Koffeman (@Faunabeheerder) May 12, 2020



Hoeveel wilde zwijnen door de droogte op de Veluwe zijn bezweken kan Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland niet zeggen. “Binnen twee dagen is het karkas verdwenen: wilde zwijnen eten hun soortgenoten op.” ▶️ https://t.co/E9HySOXjxX pic.twitter.com/fgXqp5sVxk — EenVandaag (@EenVandaag) July 26, 2018

De faunabeheerder constateert dat er niet alleen veel meer wandelaars en fietsers in de bossen zijn, maar dat ze ook steeds vroeger komen, mogelijk juist om drukte te vermijden. „Het krieken van de dag is een goede tijd voor afschot. Maar onze jagers horen en zien dan al groepen recreanten. Dat is heel frustrerend.” Ook crossen mountainbikers dwars door het bos en verstoren zo leefgebieden van de dieren.

Alternatieve manieren

De provinciale jagers studeren op alternatieve manieren om meer zwijnen te kunnen afschieten. „Een bijkomend probleem is dat er door de droge, hete zomers enorm veel eikels en beukennootjes zijn. De evers hebben meer dan genoeg te eten en komen niet op lokvoer af. We hopen dat de bosvruchten aan het eind van de winter op zijn, zodat we dan de druk nog wat kunnen verhogen.”

Social media

„Wat een ondraaglijk lijden, voor die arme jagers”, reageert natuurjournalist Jean-Pierre ironisch. De Faunabescherming wijst op de vicieuze cirkel op de Veluwe, „waar we maar niet uitkomen.”



'Afschieten wilde zwijnen gaat moeizaam door drukte in bossen.' Wat een ondraaglijk lijden, voor die arme jagers. #Zwijnen #Jacht pic.twitter.com/br3s07jfIz — Jean-Pierre Geelen (@jpgeelen) December 4, 2020



