Meer mensen willen een coronatest en daardoor komt de uitslag later

De animo voor een coronatest neemt toe en daar is de drukte in de teststraten de afgelopen week toegenomen. Mensen moeten langer wachten voordat zij de uitslag van hun coronatest krijgen.

De gemiddelde wachttijd is afgelopen week opgelopen van 34 uur tot 41 uur, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is de totale tijd die verstrijkt tussen het moment dat iemand zich online of telefonisch aanmeldt voor een test en de uitslag.

GGD’en druk met de coronatest

De GGD’en hebben volgens het RIVM, dat vandaag ook meldde dat het aantal coronagevallen de afgelopen week flink is gestegen. wel voldoende testcapaciteit. Ze kregen het afgelopen week een stuk drukker. Bijna 470.000 mensen lieten zich testen. Een week eerder waren dat er 340.000, een toename van 38 procent.

Van de mensen die al een uitslag binnen hebben, had 12 procent een positief testresultaat. Dat is een fractie meer dan vorige week, toen 11,6 procent van de mensen die zich lieten testen het virus bij zich bleek te dragen.

Niet iedereen hoeft lang op de uitslag van een test te wachten:



Complimenten aan @GGD_RR voor de goed georganiseerde teststraat bij Rotterdam airport. Vanmorgen via DigiD een afspraak gemaakt voor vanmiddag half 2 en nu al de uitslag. Gelukkig negatief dus het is een gewone verkoudheid 😅 #coronatest — Sandra (@sanmeermaan) December 15, 2020

Veel jongeren besmet met het virus

Vooral onder jongeren is de verspreiding van het virus fors gestegen. Uit de laatste weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positieve testen per 100.000 mensen momenteel het hoogst is in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Daarna volgt de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Ook in alle andere leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen in de afgelopen week.

Grote locatie voor corontast erbij

De GGD Zuid Limburg heeft vandaag een nieuwe XL-testlocatie geopend bij zalencentrum MECC in Maastricht. Er kunnen dagelijks tot 3600 coronatesten worden afgenomen, waarmee de testcapaciteit in Zuid-Limburg verdubbeld is. Het is de elfde XL-testlocatie in ons land die de deuren opent, maakte de GGD Zuid Limburg bekend.



XL-testlocatie #Maastricht open. Enige locatie waar sneltests mogelijk zijn, maar dat bepaal je niet zelf: https://t.co/iWvvN5punV pic.twitter.com/i3BlesIyCk — 1Limburg (@1Limburg) December 15, 2020

De XL-testlocatie aan de Paul-Henri Spaaklaan is zeven dagen per week geopend. De veertien teststraten in de XL-testlocatie zijn toegankelijk voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Je kunt er niet met je auto doorheen rijden, zoals in andere testlocaties. „Bezoekers dienen eerst de auto te parkeren, waarna ze lopend het testpaviljoen betreden”, aldus een woordvoerder van de GGD.

