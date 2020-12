Pfizer kan vaccins eerder leveren, aantal coronagevallen flink gestegen

De laatste coronastand van zaken: aantal nieuwe besmettingen flink gestegen, evenals het reproductiegetal. Ook goed nieuws: Pfizer kan bij goedkeuring het coronavaccin eerder leveren.

De toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft vorige week stevig doorgezet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen zeven dagen in totaal 58.412 nieuwe besmettingen, 36 procent meer dan een week eerder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: – 1.480 mensen opgenomen in ziekenhuis (vorige week 1.229)

– 222 mensen opgenomen op IC (vorige week 179)

– 398 mensen overleden (vorige week 338)

– 58.412 mensen positief getest (vorige week 43.103) ➡️ https://t.co/rFcBC5MgoX pic.twitter.com/Eynn25s7MH — RIVM (@rivm) December 15, 2020

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, de week daarvoor waren het er 33.949. Toen was nog sprake van een daling van het aantal besmettingen, maar die is in korte tijd omgebogen in een forse toename.

Vaccin Pfizer



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Europees geneesmiddelenbeoordelingcomité CHMP van @EMA_News komt mogelijk eerder met een advies over het #coronavaccin van BioNTech/Pfizer. Op basis van aanvullende informatie die zij ontving, komen de Europese landen nu op 21 december al bij elkaar.➡️https://t.co/kL0Wpde9hU pic.twitter.com/gC77OkPjM4 — College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (@MedicijnNL) December 15, 2020

Het ministerie van Volksgezondheid gaat kijken wat de snellere goedkeuring van het vaccin door de Europese toezichthouder betekent voor het Nederlandse vaccinatieschema. Of het vaccineren al eerder van start gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december al besluiten of het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd kan worden. Eerder stond dit besluit voor 29 december gepland. Het laatste woord is aan de Europese commissie. Na het groene licht kan een definitief besluit al zeer snel volgen.

Eerder zei zorgminister Hugo de Jonge dat Nederland naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer krijgt. Ook zei hij dat Nederland „zo vroeg mogelijk in januari” gaat beginnen met vaccineren. Daarmee is hij niet te optimistisch, zei de minister vorige week.

Eerdere levering vaccin

Als het EMA al eerder het groene licht geeft voor toelating van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, dan kan het vaccin ook al eerder worden geleverd. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse tak van farmaceut Pfizer vandaag gezegd.

„Wij wachten het definitieve commentaar van de EMA af. Maar in theorie kunnen wij leveren vanaf het moment dat er een positieve opinie is over het vaccin.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‼️ Update on assessment of the BioNTech and Pfizer BNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 15, 2020

GGD

Of een mogelijk eerdere levering ook invloed heeft op het tempo van vaccinatie in Nederland, weet ook Pfizer niet. „Daarover gaan wij niet, maar de GGD.”

Het vaccin is nu in drie landen goedgekeurd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is flink toegenomen. Het RIVM becijfert dit getal nu op 1,24. Het was precies 1.

Een reproductiegetal van 1,24 wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus hebben opgelopen op hun beurt 124 anderen besmetten. Hoe hoger het getal boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Het RIVM houdt een onzekerheidsmarge aan van tussen de 1,21 en 1,27. Ook ligt het reproductiegetal achter op de werkelijkheid: het nieuwe cijfer geeft de situatie weer van 27 november.