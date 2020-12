Channel 4 krijgt ruim 200 klachten over deepfake Queen Elizabeth: ‘Respectloos’

Op eerste kerstdag zond Channel 4 een satirische kersttoespraak uit van de Britse koningin Elizabeth, door middel van een deepfake. Een hoop mensen konden er de lol niet van inzien: de Britse mediawaakhond Ofcom heeft ruim 200 klachten binnengekregen over de toespraak. Dat meldt de BBC vandaag.

De neppe toespraak werd tegelijk met haar officiële – en echte – kerstrede uitgezonden. De echte was te zien op Britse kanalen als de BBC, ITV en SkyNews.

A digitally created fake Queen Elizabeth II danced across TV screens on Christmas as part of a British broadcaster's warning against the proliferation of misinformation https://t.co/KDyw1Ha5Oy pic.twitter.com/4OOgAEJi41

In de Channel 4-uitzending zei een deepfake-versie van Elizabeth onder meer dat ze blij was „dat Channel 4 mij de kans geeft om te zeggen wat ik wil, zonder dat iemand de woorden in mijn mond legt.”

Maar niet iedereen kon lachen om het optreden van de nep-Queen. Sommige kijkers noemen de uitzending „respectloos” en spreken van „een slechte smaak” van Channel 4. „De koningin heeft een moeilijk jaar gehad en om hier een nationale grap van te maken is smakeloos.”

UK media watchdog Ofcom has received more than 200 complaints over Channel 4's alternative Christmas message, which showed a deepfake of the Queen.

The broadcaster, however, said that it aims to give a "stark warning" about fake news in the digital age.https://t.co/jNd5qkgk9E

