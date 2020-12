Neverland, het landgoed van Michael Jackson, is verkocht voor een enorm bedrag

Een Amerikaanse miljardair heeft het landgoed Neverland van de overleden King of Pop Michael Jackson gekocht voor een enorm bedrag. Ron Burkle, een voormalig vriend van de zanger, schafte het landgoed aan voor ongeveer een kwart van de oorspronkelijke vraagprijs.

Burkle betaalde ruim 22 miljoen dollar (ongeveer 18 miljoen euro). Dat is al veel, maar de originele vraagprijs was dus ruim vier keer zo hoog.



De Wall Street Journal meldt dat de miljardair het landgoed heeft gekocht basis van informatie uit openbare registers en meerdere mensen die bekend zijn met de deal. In 2015 werd het landgoed te koop gezet, voor honderd miljoen dollar. Burkle is nu de eigenaar van het terrein, dat bestaat uit ongeveer 1100 hectare land. Vorig jaar werd de waarde nog op 31 miljoen dollar vastgesteld.

In 1987 kocht Jackson het terrein, voor 19,5 miljoen dollar. De naam Neverland komt van het fictieve eiland waar kinderen nooit opgroeien, in het Peter Pan-verhaal van de Schotse schrijver James Matthew Berrie. Hij veranderde de boerderij in een amusementscomplex met een dierentuin en een kermis waar hij regelmatig kinderen en hun ouders vermaakte.

Beschuldigingen van aanranding

Maar toen kwam er een nare wending in het verhaal: in de jaren negentig en 2000 werd Neverland opeens het centrum van verschillende onderzoeken naar beschuldigingen van aanranding van kinderen door Jackson. De popster heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In 2005 stond hij terecht, toen sprak de rechter hem vrij van de aanklacht een 13-jarige jongen op het landgoed te hebben misbruikt.



Jackson keerde nooit meer terug naar Neverland. Vier jaar later, in juni 2009, stierf hij in Los Angeles. Hij kreeg een hartstilstand, veroorzaakt door een overdosis medicijnen. Na zijn dood doken nieuwe beschuldigingen op van misbruik, onder meer in de documentaire Leaving Neverland uit 2019.

