Inwoners Urk komen in actie tegen voortdurende vuurwerkrellen

De inwoners van Urk (Flevoland) hebben genoeg van de vuurwerkrellen die zich nu al wekenlang, met name op zaterdagavond, voordoen.

De jongeren steken vooral in de buurt van het Wilhelminapark vuurwerk af. „Inwoners trekken samen van alles uit de kast om nieuw geweld te voorkomen, en om de jongeren die erbij betrokken zijn aan te spreken op hun gedrag”, zegt een woordvoerder van burgemeester Cees van den Bos.

Van den Bos heeft voor vanavond en zaterdagavond opnieuw een deel van Urk aangewezen als veiligheidsgebied.

Preventief fouilleren

De politie mag in dit aangewezen gebied burgers preventief fouilleren. Daarnaast is er in de omgeving cameratoezicht en geldt er ook een samenscholingsverbod. Vandaag hebben opnieuw een aantal jongeren een gedragsaanwijzing gekregen. Een gedragsaanwijzing houdt in dat ze in het weekend tijdens de avonduren niet op straat mogen komen. Volgens de gemeente hebben 20 van de 23 tot nu toe gearresteerde relschoppers, een aanwijzing gekregen.



De avond begon rustig. Rond 23:00 uur werd met extreem zwaar vuurwerk en molotovcocktails gegooid. Om 23:30 uur vaardigde de burgemeester een noodbevel uit en veegde de ME de omgeving van het Wilhelminapark schoon. — Gemeente Urk (@Gemeente_Urk) December 6, 2020

Burgerwachters

De inwoners zijn de vuurwerkrellen zo zat dat ze morgenavond zelf de straat op gaan om te patrouilleren. Hiermee willen ze de jongeren ervan weerhouden zwaar vuurwerk af te steken. Bijna de gehele Urker gemeenteraad sluit zich daarbij aan. „Bijna heel Urk is het erover eens dat dit echt té gek is”, meldt de zegsman van de burgemeester. De politie geeft de ‘burgerwachters’ vooraf instructies hoe ze het beste in zulke situaties kunnen handelen.



God is dol op Corona en vuurwerk. Dat of hij heeft een hekel aan Urk. — zwetweter (@RichardvdZwet) December 9, 2020

Op het matje geroepen

Om verdere vervelende situaties te voorkomen, hebben sportcoaches en leraren hun pupillen rechtstreeks en digitaal aangesproken. Hoewel in de afgelopen week kerken, scholen en sportclubs de jeugd hebben opgeroepen om te stoppen, moet het nog blijken of ze daarnaar luisteren.

De gemeente werkt met anderen aan een actieplan om de jeugd van Urk voor langere tijd een alternatief te bieden voor de vrijdag- en zaterdagavonden. „Zodat ze niet uit verveling de straat op gaan”, zegt de woordvoerder.

