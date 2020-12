Hulpverleners op scherp voor oud en nieuw, geweld hard aangepakt

Politie, brandweer, ambulancediensten en burgemeesters hebben zich maximaal voorbereid op de komende oud en nieuw en staan op scherp. Alle bestuurders en hulpverleners zijn gespannen over het verloop van de komende nacht vanwege het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen.

„Het is onvoorspelbaar”, aldus korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie. Eén ding staat vast: geweld tegen hulpverleners wordt nog minder dan anders getolereerd. Mark Rutte roept op om vooral thuis te blijven. „De druk op de ziekenhuizen is enorm en als er wel op grote schaal vuurwerk wordt afgestoken, dan heeft dat grote gevolgen voor de zorg”, waarschuwt de premier. Ook vreest hij dat de coronacijfers de dagen na oud en nieuw oplopen als mensen zich niet houden aan het maximale aantal bezoekers of de 1,5 meter afstand. „Prachtig dat we begin dit jaar applaudisseerden voor de zorg, maar als je écht wilt helpen, hou je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af. Dat is een dringende oproep aan heel Nederland.”



Er zijn veel coronabesmettingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze het weten. Wat kun je doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen? Meer informatie ⤵️https://t.co/DgIg8sDrVS#AlleenSamen pic.twitter.com/a64nBh8yEV — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2020

Stilte voor de storm voor oud en nieuw

Buiten dat, worden vooral rellen gevreesd zoals we die al jaren zien en door frustratie over corona misschien verergeren. Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, zijn de kerstdagen in het land in ieder geval rustiger verlopen dan normaal. Maar hij sluit niet dat dat „stilte voor de storm” is. „Het kan zijn dat agressie over coronamaatregelen en beperkingen er tijdens de jaarwisseling uitkomt”, zei hij. Afgesproken is dat handhaven van de openbare orde tijdens de jaarwisseling op de eerste plaats komt, direct gevolgd door optreden tegen geweld tegen hulpverleners. Veel burgemeesters hebben hun inwoners in de afgelopen dagen nog eens op het hart gedrukt om thuis te blijven, mede omdat de zorg al zwaar overbelast is.

Geen vuurwerk, geen feesten

De politie zal optreden tegen het afsteken van vuurwerk, wat dit jaar helemaal verboden is, en tegen te grote groepen bij elkaar, inclusief illegale feesten. Er zullen meer agenten en handhavers op straat zijn dan in andere jaren, als de jaarwisseling ook al geldt als een hoogrisico-evenement. „Want het maatschappelijke ongenoegen is merkbaar in de samenleving.” De politie zegt niks over aantallen agenten die worden ingezet. Sommige politiekorpsen zeggen ook te gaan controleren op te grote festiviteiten bij mensen thuis.

Aftelmoment in de ArenA

Een aantal gemeenten markeert de overgang naar 2021 met een laser- of lichtshow, ter vervanging van grote vuurwerkspektakels. Omdat die shows tegen de hemel worden geprojecteerd kunnen mensen vanuit hun eigen achtertuin meekijken. Veel kerken in het land luiden donderdagavond kort voor middernacht de klokken om het oude jaar uit te luiden. Op televisie is vanaf 23.50 uur live het Nationale Aftelmoment te zien. Het Aftelmoment wordt uitgezonden vanuit de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

