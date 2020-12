Illegaal feest met 120 mensen in Hoofddorp beëindigd

De politie heeft in de afgelopen nacht een illegaal feest op een bedrijventerrein in Hoofddorp beëindigd. Ook in het Limburgse Tegelen was het raak.

In Hoofddorp waren in totaal ruim 120 personen aanwezig in een leegstaand pand. De politie heeft al deze mensen gecontroleerd. Agenten waren met meerdere eenheden, onder anderen met hondengeleiders op het feest afgegaan. Volgens De Telegraaf ging het om een illegale rave, die was aangekondigd op het Instagramprofiel Locatie12.events. Op het laatste moment werd de locatie aan de feestvierders doorgegeven.

Een politiewoordvoerster zegt dat alle aanwezigen hun identiteitsbewijzen moesten overleggen. Het is nu aan het OM om hen bekeuren en dat geldt ook voor de organisatoren van het feest.

Illegaal feest ‘omgeving Amsterdam’

De technorave mag dan vooraf zijn aangekondigd op Instagram, het was voor de politie-eenheden in en rond Amsterdam nog afwachten waar de feestgangers precies zouden opduiken. „De omgeving van Amsterdam is groot, waardoor het voor de politie lastig in te schatten is waar het feest wordt gehouden. We kregen de groep in het vizier toen er een melding kwam dat er een grote groep zich verplaatste van het ene punt naar het andere punt. We hadden de oren en de ogen van de buurt nodig”, zegt de woordvoerster.

In het Limburgse Tegelen beëindigde de politie gisteravond ook een feest, waarbij de ME werd ingezet. De Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen nadat de politie eerder op de avond bot ving bij de organisatie van het feestje (‘de organisator van het feest wilde niet meewerken’). De ME viel rond 22.00 uur binnen. Veertig personen waren aanwezig bij het feest in een bedrijfspand aan de Steylerstraat. Van alle bezoekers zijn de identiteitsgegevens genoteerd. Zij kunnen allemaal een bekeuring verwachten, meldt de politie. Vijf personen hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau. Zij waren aangehouden omdat ze geen geldig identiteitsbewijs konden tonen. Zij zitten nog vast.

