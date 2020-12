België bang voor Nederlandse funshopper: ‘Kom niet!’

Nederlandse funshoppers zijn in België niet welkom, heeft de Belgische premier Alexander De Croo zijn Nederlandse collega Mark Rutte op het hart gedrukt.

België hoopt Nederlanders, nu de winkels hier dicht moeten, ervan te weerhouden de grens over te steken. De zuiderburen kijken met zorg naar de ‘jojo-beweging’ in de Nederlandse corona-aanpak. Nu kan een artikel als dit mensen natuurlijk op gedachten brengen (‘op naar België!’), maar dat is nou juist niet de bedoeling. Voor de fun shoppen is in België trouwens weinig aan: je mag niet samen winkelen.



De Nederlandse regering en @minpres Rutte raden ten stelligste af om grens over te steken. Heb meegegeven dat in België “funshoppen” verboden is. In winkels gelden strikte regels: alleen winkelen, voor max. 30 min. Federale overheid en burgemeesters grijpen in waar nodig. 2/ — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 15, 2020

Niet samen winkelen in België

De Croo belde dinsdagochtend met Rutte, twittert hij. De Belgische premier heeft er nog eens op gewezen dat funshoppen „in België verboden is”. De winkels zijn dan wel open, maar Belgen mogen niet gezellig samen winkelen. Hooguit een halfuur in hun eentje de schappen door, meer zit er niet in. Zo nodig wordt er ingegrepen, waarschuwt De Croo.

Ook „de Nederlandse regering en Rutte raden ten stelligste af om de grens over te steken”, houdt de Belgische premier kooplustige Nederlanders voor.



De Croo zou eigenlijk gisteravond naar Den Haag afreizen om met Rutte te overleggen over onder andere de strijd tegen het coronavirus. Maar dat ging niet door. Rutte zegde af, om in een toespraak vanuit het Torentje een ongekend strenge lockdown aan te kondigen.

Nederland aan het jojo’en

België zou liever zien dat de aanpak van de pandemie in de buurlanden gelijk op zou gaan, gaf zorgminister Frank Vandenbroucke eerder op de dag te kennen. België, dat voor stabiliteit en geen superharde lockdown kiest, steekt volgens hem af bij Nederland „waar het eigenlijk een beetje een jojo-beweging is geworden”.

België ging eind oktober over op strenge coronamaatregelen en sloot toen ook de niet-essentiële winkels. Toen waren die in Nederland en Duitsland nog open en ging het winkelpubliek in omgekeerde richting.

Ook Vandenbroucke benadrukt dat „we de Nederlanders moeten duidelijk maken dat hier pleziershoppen niet kan”. Zo nodig moeten burgemeesters volgens hem harder optreden.

Ook België heeft overigens net als Nederland last van lockdownfeestjes. Metro België schrijft dat het geduld van een woedende viroloog Marc van Ranst helemaal op is.

