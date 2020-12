Blinde aanstaande vader ‘ziet’ echo van eerste kindje

Het zien van de echo van je eerste kindje is een speciaal moment, maar wat als dat niet kan? Een Engels stel, waarvan de aanstaande vader blind is, stond voor dit probleem. Een vriend is aan het ‘klussen’ geslagen en bood de uitkomst.

Emma Fotheringham was erg verdrietig na de eerste echo. Haar partner Nathan Edge kan namelijk niet wachten om vader te worden, maar kon na de eerste echo niet zien hoe hun kindje eruit zag. „Ik zie niets, dus ik kon ook de echo niet zien. Ik moest het helaas missen, hoewel het heel fijn was om erbij te zijn op dat moment”, vertelt Edge, die op zijn zesde 80 procent van zijn zicht verloor en na een mislukte operatie volledig blind is.

Zijn partner was echter al weken aan het plannen geslagen: „Ze wist het een geheim te houden tot het af was.” Met een goede vriend heeft ze namelijk een borduurwerk van de echo gemaakt, waardoor Edge kon voelen hoe zijn kind eruit zag. „Toen ik het borduursel in mijn handen kreeg, was ik erg emotioneel. Het duurde even voordat ik doorhad wat ik vasthad, maar bij normale echo’s is het soms ook lastig om te zien wat wat is.”

How incredible is this 😍

Received this amazing surprise today… it’s an embroided tactile version of our 12 week baby scan, so for the first time as a blind dad to be, I’m able to build a picture of our baby scan through touch ❤️

Can’t describe how amazing this is 😍 pic.twitter.com/3Qm01MlzhS

— Nathan Edge (@NathanEdge94) December 10, 2020