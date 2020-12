Handgranaat gevonden bij misdaadjournalist De Limburger

Misdaadjournalist Jos Emonts van De Limburger heeft zondag een handgranaat voor zijn eigen deur in het plaatsje Neer aangetroffen. Emonts heeft na de vondst meteen de politie gebeld. De Explosieve Opruimingsdienst is inmiddels ter plaatse om het explosief te onderzoeken en eventueel veilig tot ontploffing te brengen.

Dat meldt De Limburger zelf. Omwonenden hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De straat zou ook afgesloten zijn.

Hoofdredacteur geschokt

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger zegt ‘geschokt’ te zijn over de gebeurtenis. Over een verband tussen het werk van Emonts en het voorval doet Oostra op dit moment nog geen uitspraken. „Daar wil ik op dit moment ook nog niet over speculeren. De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit.”

De politie heeft op Twitter een getuigenoproep geplaatst. Iemand die iets gehoord of gezien heeft, dient zich te melden bij de politie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ivm onderzoek #Neer is de EOD onderweg om voorwerp te onderzoeken en evt tot ontploffing te brengen.Uit voorzorg zijn buurtbewoners uit de woning gegaan. Iets gehoord of gezien? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) December 27, 2020

Niet de eerste bedreiging aan adres misdaadjournalist

Het is bepaald niet de eerste keer dat er een misdaadjournalist bedreigd wordt. In 2017 stelde D66 nog Kamervragen over de bedreigingen aan het adres van John van den Heuvel en Mick van Wely.

Van den Heuvel had destijds een artikel geschreven en gepubliceerd in De Telegraaf, waarin ex-leden van motorbende No Surrender een boekje opendeden over hoe het er binnen de club aan toegaat. Als reactie daarop zette de motorclub een ‘aanzienlijk’ geldbedrag op het hoofd van de misdaadjournalist. Hij wordt nog altijd streng beveiligd.

Ook Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, heeft al geruime ervaring met omgaan met bedreigingen. In 2017 en 2018 woonde de verslaggever in een zwaar beveiligd safehouse, omdat er een moordopdracht op hem was afgegeven. Hij deed onder meer verslag van de zaak-Holleeder en Ridouan Taghi. Overigens zei Vugts een jaar geleden nog tegen Het Parool dat hij geen reden ziet om weer de beveiliging in te gaan: „Ik zoek het evenwicht tussen paranoia en gezonde scherpte, tussen voorzichtig leven en leven.”

Lees ook: Biden: ‘Weigering coronasteunpakket door Trump is verwoestend’