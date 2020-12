Onbeschofte fietser geeft kindje kniestoot zodat hij niet hoeft te remmen

Een buitengewoon bizar voorval in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen. Een man was daar samen met zijn echtgenote en twee jonge kinderen een rustige wandeling en sleetochtje aan het maken. Op een gegeven moment wil een fietser het gezin passeren. Maar in plaats van dat hij voorzichtig doet of afstapt, geeft hij een van de kindjes een kniestoot en rijdt daarna doodleuk verder.

Het knietje is dermate hard dat het meisje struikelt en op de grond valt. Het filmpje, gemaakt door vader Patrick Mpasa, is op Facebook al meer dan 30.000 keer bekeken en houdt de gemoederen flink bezig in Franstalig België. Mpasa riep nog tegen zijn vrouw en kinderen ‘pas op, pas op’, maar toen was het al te laat.





En Belgique, un cycliste met un coup à une petite fille pour pouvoir passer. La vidéo circule sur les réseaux sociaux Posted by Roubaix WEB on Sunday, December 27, 2020

Fietser: ik heb gebeld

De fietser zelf is zich van geen kwaad bewust: hij beroept zich op het feit dat hij zijn bel heeft gebruikt. De familie heeft al een klacht ingediend bij de politie.

De GRACQ, de Franstalige tegenhanger van de Fietsersbond, is bepaald niet te spreken over het ‘onacceptabele gedrag’ van de fietser. Een fietser moet voorrang verlenen aan zwakkere weggebruikers. „En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebied”, aldus de GRACQ tegenover La Meuse. Het is zelfs onduidelijk of de man hier überhaupt wel mocht fietsen.

Overigens zijn ook de reacties op Facebook niet mals te noemen. „Bah. Als ik hier had gefilmd, had ik hem denk ik de bosjes ingeduwd. Maar ik kan me voorstellen dat hij niet kan reageren omdat hij helemaal perplex staat”, luidt een van de reacties. „De voetgangers hebben hier voorrang. Ik kan het weten want ik fiets regelmatig in mijn vrije tijd. Dit gedrag is onaanvaardbaar. Misschien dacht hij dat hij in een race zat en dat hij daardoor helemaal onaantastbaar was. Schandalig”, schrijft iemand anders.

