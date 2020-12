Daar is de Koninklijke kerstkaart – in maar liefst vijf talen

Nog héél eventjes – echt nog maar een paar uurtjes – en dan is het alweer kerst! Ook onze koninklijke familie is in feestelijke sferen en zij delen dan ook hun kerstkaart van 2020. Deze keer staat er een foto van het gezin tijdens Koningsdag op de kerstkaart.



‘Allerbeste wensen’

Het koningspaar poseert op de vrolijke foto met hun drie dochters op het balkon van Paleis Huis ten Bosch. „Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2021. Met onze allerbeste wensen”, is te lezen op de kaart. Maar de familie wenst je niet alleen in het Nederlands een fijne kerst toe, ze doen dat ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments.

De betreffende foto is op 27 april, koningsdag dus, gemaakt door Patrick van Katwijk. Dit jaar kon de viering in Maastricht niet doorgaan, dus vierde het koninklijke gezin de verjaardag van de koning thuis. Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zongen destijds het Wilhelmus op het bordes, waarna de kerstkaart-foto is gemaakt.

