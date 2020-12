Ellen kocht met zes anderen een boerderij, dit is waarom

Voor veel starters is een grote, vrijstaande boerderij een droom. Vaak kunnen zij echter maar een klein bezemkastje betalen – als je nog in de stad wil wonen, dan. Voor Ellen Ootes was dit ook een bekend probleem, maar zij vond er samen met zes anderen een hele goede oplossing voor: ze kochten met z’n allen één grote boerderij.

Een tijd lang deden ze wat menig starter in Nederland op het moment doet: huren. „Dan betaal je 1400 euro per maand in Utrecht en de volgende stap is dan kopen”, vertelt Ellen. „Dan is de keuze een beetje: ga ik nu een nieuwbouwwoning in Nieuwegein kopen, omdat ik niet meer in Utrecht kan wonen, of gaan we wat anders bedenken?” Nou dat ‘wat anders bedenken’ deden ze. En het pakt tot nog toe erg goed uit voor ze. Ellen en haar huisgenoten – zes stuks dus – wonen nu al ruim een maand met z’n allen op een grote boerderij.

Er komen in Nederland steeds meer eenpersoonshuishoudens bij, maar er staan ook veel grote woningen leeg. 39 procent van de huishoudens in Nederland is een eenpersoonshuishouden. En één op de vijf huizen is groter dan 150m2, terwijl maar één op de twintig huishoudens uit vijf of meer mensen bestaat. De oplossing voor woningtekorten is dus delen, niet nieuwe woningen bouwen.

Studentenhuis voor pro’s

Noem het een woongroep, noem het een studentenhuis voor pro’s, wat het in ieder geval is, is slim. Er zijn meerdere slaapkamers, zodat iedereen eigenlijk een eigen appartementje heeft binnen de boerderij. „De kleinste kamer is 24 vierkante meter, maar er zijn ook twee kamers van 44 vierkante meter. Dat is echt wel ruimer dan een gemiddeld studentenhuis. We delen wel een aantal dingen, zo hebben we bijvoorbeeld twee badkamers. Maar onze woonkamer is ook 55 vierkante meter, dat vind je als starter niet snel.”

De leden van de ‘woongroep’ woonden al eerder samen – soort van. Het zijn twee oude studentenhuizen, samengevoegd. Ideale combinatie dus: de gezelligheid van de stad en je vrienden om je heen, maar je zit niet in een klein bezemkastje. Ellen zelf vindt de ruimte ook erg belangrijk: „We hebben heel veel ruimte, en dat bevalt me heel goed. Dat je niet meer in een klein huisje woont zonder eigen tuin, dat is heel fijn. Ik kan nu om m’n eigen huis heen lopen.”

‘Had hier graag een feestje gegeven’

Vooral nu, tijdens de coronacrisis, is ze extra blij dat ze in zo’n ruim, gezellig huis woont. Ellen: „Het bevalt tot nu toe heel goed. We zijn met z’n zevenen, en je mag natuurlijk niet veel bezoek uitnodigen. Wel jammer, want ik had hier graag een feestje gegeven. Maar we hebben wel die gezelligheid, gelukkig.”

Ben je nou helemaal hyped, en lijkt een boerderij kopen met je vrienden je ook een goed idee? Ellen heeft nog wel advies voor je: „Denk goed na wat je wil en of je dit wel wil. Dit is geenszins een vervanging voor een studentenhuis, omdat je het koopt. Je spaargeld zit erin. Daarom kun je niet, zoals vaak met een huurhuis, na een jaartje zeggen dat je weggaat. Het is geen oplossing voor het feit dat je misschien geen huis kunt vinden.”

Toch waren er ook een paar struikelblokken. „Een hypotheek krijgen is nog wel lastig. Zo’n gezamenlijke hypotheek bestaat eigenlijk niet. De Rabobank heeft het wel gedaan, maar die is er uiteindelijk mee gestopt.” Waarom? Dat is niet duidelijk. Waarschijnlijk was er te weinig animo voor, omdat het best een niche is, waar zo’n bank zich dan op moet richten. Maar des te meer vraag: des te meer aanbod.

Desondanks is Ellen onverminderd enthousiast: „Ik zou iedereen aanraden dit te doen, maar het is natuurlijk niet voor iedere starter weggelegd. Je moet het wel echt zien zitten om met andere mensen samen te wonen.” Voor Ellen en haar woongenoten was dit dan ook geen tweede keuze, maar iets dat ze echt wilden.

