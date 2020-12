Politie hoopt op creatieve plannen voor jongeren in kerstvakantie

Als jongeren niets te doen hebben in de kerstvakantie, is de kans groter dat ze met elkaar gaan hangen en vooral erger. De politie hoopt dat dit wordt voorkomen, want handhaving heeft het al druk genoeg.

De Nederlandse Politiebond (NPB) hoopt dat het kabinet vanavond met „creatieve voorstellen” komt om jongeren tijdens de aankomende kerstvakantie wat te doen te geven. „Ik hoop dat er ondanks de oplopende besmettingen toch iets georganiseerd wordt voor jongeren”, zegt voorzitter van de bond Jan Struijs.

Sport en spel kerstvakantie

Zelf denkt hij aan sportactiviteiten, buitenbioscopen of het beschikbaar stellen van games voor jongeren. „Gemeenten zijn ermee bezig, maar ook de landelijke overheid kan wat doen. Ze zijn inmiddels natuurlijk rijkelijk laat, maar evengoed is het cruciaal dat er wat wordt georganiseerd.” Iets wat overigens eerdere jaren soms ook al werd gedaan, vooral vanuit gemeentes.



Kerstvakantie-activiteiten Welzijn Rijswijk waren een succes! Iedereen bedankt voor de samenwerking: politie, gemeente, Amal en de jongeren — sociaalcultwerkWR (@jongerenwerkRW) January 9, 2013

Politiemensen en boa’s krijgen het volgens Struijs namelijk „waanzinnig druk” komende weken. „Bovenop het handhaven van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod, gaat ook nog eens de jeugd met kerstvakantie”, zegt Struijs. Politie en boa’s roepen daarom al langer op iets te organiseren voor thuiszittende jongeren. „Hun zelfdiscipline neemt af, ze hebben een korter lontje. Ik snap dat het gezien het oplopende aantal besmettingen lastig is, de overheid heeft weinig ruimte voor versoepelingen. Maar het is wel noodzaak om politie en boa’s komende weken proberen wat te ontlasten.”

Jeugdboa’s

Ook de Nederlandse BOA-bond zegt dat het goed zou zijn als het kabinet activiteiten voor jongeren voorstelt. „Betrek bij de uitwerking dan ook de jeugdboa’s”, zegt voorzitter Ruud Kuin. „Zij weten wat er speelt onder jongeren in de wijken en kunnen meedenken over welke activiteiten wel of niet zouden werken.”

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei gisteravond na afloop van het Veiligheidsberaad dat het goed is om jongeren „de hele kerstvakantie bezig te houden” met bijvoorbeeld online activiteiten of kleinschalige sportwedstrijden.” Volgens hem liggen er bij gemeenten al „stapels ideeën” klaar. Bruls zei dat er ieder jaar activiteiten voor de jeugd worden bedacht rondom de kerstperiode, maar dat de uitwerking van die plannen dit jaar onzeker is, vanwege de coronamaatregelen. „Het kabinet is nu aan zet.”

Vanavond

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertellen vanavond over de (nieuwe) coronamaatregelen. De verwachting is dat er rondom de feestdagen niet veel versoepeld wordt omdat het aantal besmettingen veel te hoog blijft.