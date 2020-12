Begin 2021 fris en zen door te mediteren op Netflix

Begin het nieuwe jaar zen en met een schone lei! Netflix komt namelijk met een meditatieserie. De streamingdienst helpt je in eerste instantie niet direct met het vinden van jezelf, maar nu dus wel. Het afgelopen jaar was niet bepaald makkelijk. Daarnaast is het antwoord op de vraag: Hoe zal 2021 eruitzien, voor vele best spannend. Het nieuwe jaar ingaan met een leeg hoofd lijkt dan ook moeilijker dan ooit.

Toch is het mogelijk. Heel wat mensen zweren al lang bij meditatie en mindfulness, en in 2020 zijn er vast een heleboel meditatieliefhebbers bijgekomen. En dat heeft ook Netflix maar al te goed begrepen.

Even tot rust komen

In samenwerking met de mediatie-app Headspace, ontwikkelde Netflix een meditatie-serie. Op de website staat dat de serie speciaal is gemaakt voor de leden van de streamingdienst. Het doel was om te helpen bij het op adem komen, resetten en fris te beginnen aan het nieuwe jaar. In de serie Headspace Guide to Meditation, wordt de basis van meditatie onderzocht en hoe het ons kan helpen meer aanwezig en minder afgeleid te zijn in het dagelijks leven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I love using the @Headspace app to meditate! 🧘‍♀️ It helps me so much. I love that it’s coming to Netflix. https://t.co/rMJCHrlTGL — Marcela I. Aguayo (@ms_m_aguayoTX) December 10, 2020

Mediteren kan je leren

De reeks bestaat uit acht afleveringen van 20 minuten met ieder een eigen thema. Denk aan het beheersen van stress tot het omarmen van dankbaarheid. Elke aflevering begint met het aanleren van de aanpak en bepaalde technieken, en eindigt met een geleide meditatie door Andy Puddicombe Headspace mede-oprichter en voormalig boeddhistische monnik. Maak dus wat tijd tussen je gebruikelijke binge-sessies door te mediteren, en wie weet wordt 2021 wel het jaar waarin je eindelijk leert om af en toe je hoofd leeg te maken.

Mediatie in 30 talen

De serie wordt in 30 talen ondertiteld, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Naast deze te verwachte serie, geeft Netflix ook aan dat er een tweede en derde serie aan zit te komen. Headspace Guide to Sleep, en een interactieve ervaring volgen later dit jaar. De serie is vanaf 1 januari te zien op de streamingdienst.

Lees ook: Computerogen voorkomen? Wie weet helpt oogyoga