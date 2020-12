Aantal coronagevallen gestegen, lichte stijging ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen is vandaag weer ruim 300 hoger dan gisteren.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zijn er in de afgelopen 24 uur 5935 positieve coronatesten geregistreerd. Gisteren lag het aantal geregistreerde positieve testen op 5634 en woensdag waren er ruim 4900 nieuwe coronagevallen.

Grote steden

Het is inmiddels al langer bekend dat in de grote steden het coronavirus nog steeds hevigst toeslaat, waaronder Amsterdam.

Daar waren tussen gister- en vanmorgen 226 positieve testresultaten vastgesteld. In Tilburg waren dat er 147, in Rotterdam 133, in Utrecht 117 en Den Haag lag het aantal positieve coronatesten op 116. Het RIVM meldde gisteren het overlijden van 61 coronapatiënten, nu kwamen er 58 sterfgevallen bij.

De afgelopen week raakten 35.229 mensen besmet met het virus, wat ruim 500 minder is dan de week ervoor. Het aantal sterfgevallen door corona ligt deze week op 359 mensen. Sinds het begin van de uitbraak, zijn er 54.3965 mensen besmet geraakt en 9623 aan corona overleden.

Ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen behandelen in totaal nu 1625 coronapatiënten. Dat zijn dertig patiënten meer dan 24 uur eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met COVID-19 liggen er 473 op intensive cares, vijftien meer zijn dan een dag eerder. De overige 1152 patiënten met de ziekte liggen op verpleegafdelingen. Ook hier is het aantal coronapatiënten met vijftien toegenomen.

