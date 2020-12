Alkmaar eerste gemeente die vuurwerk inzamelt: ‘Bewaar het niet thuis’

Alkmaar start volgende week met het inzamelen van vuurwerk. Voor zover op dit moment bekend, is de kaasstad met omliggende dorpen de eerste gemeente die, nu een landelijke vuurwerkverbod geldt, zo’n inzamelactie op poten heeft gezet.

Alkmaar wil daarmee de zorg, politie, brandweer en handhaving ontlasten.

„Om het onze hulpverleners het in deze moeilijke tijd niet nog moeilijker te maken, is alle vuurwerk verboden. Laat het dan ook niet in je schuur of onder je bed liggen. Het mag niet en is onveilig. Kom je vuurwerk inleveren en draag bij aan een veilig en gezellig oud en nieuw voor iedereen”, aldus burgemeester Emile Roemer. De man die de SP-fractie in de Tweede Kamer leidde, kwam op 1 oktober als waarnemend burgemeester naar Alkmaar.

Vuurwerk Alkmaar naar één plek

De inzameling van vuurwerk is op 11, 12, 18 en 19 december bij Stadswerk072 op de Herculesstraat in Alkmaar. Daar staat een gespecialiseerd vuurwerkteam waar inwoners hun vuurwerk kunnen inleveren. Het ingeleverde vuurwerk wordt direct afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, aldus de gemeente.

Veel Nederlanders balen van het vuurwerkverbod. De politie niet:



Politievakbond ACP is tevreden dat het #kabinet heeft besloten ook het bezit van #vuurwerk dit jaar te verbieden. “Voor mensen die de regels overtreden moet er passende #straffen komen zoals huisarrest of meldingsplicht” @GerritvdKamp https://t.co/8ynfQvEJS4 #politie pic.twitter.com/mjZnqsI0vP — Politievakbond ACP (@Politiebond) December 4, 2020

Begrip, maar…

Roemer begrijpt dat het vuurwerkverbod voor veel mensen een teleurstelling is. „In deze coronaperiode is al zo weinig mogelijk. De liefhebber van vuurwerk zal dit landelijke verbod niet fijn vinden. Daar heb ik natuurlijk begrip voor. Veel vuurwerk is niet alleen nu maar ook in de toekomst verboden. Daarom zeg ik ook: laat het niet langer in huis liggen maar kom het brengen. Ook al doet het een beetje pijn. Om toch een beetje in de sfeer van oud en nieuw te komen, krijgen de inleveraars wat lekkers van ons om mee naar huis te nemen.”

Bij het inleveren van het vuurwerk worden volgens de gemeente geen boetes uitgedeeld. De actie is vergelijkbaar met de oproep die politie eens in de zoveel tijd doet aan mensen waarbij ze ongestraft hun wapens kunnen inleveren.

Alkmaar is vooruitstrevend, maar heeft z’n website als het om vuurwerk gaat nog niet op orde. Wie vuurwerk wil verkopen, kan nog steeds een vergunning aanvragen.

