Britse man doodgeschoten nadat jager hem aanziet voor wild zwijn

Een Britse expat in Frankrijk is doodgeschoten toen een jager hem aanzag voor een wild zwijn terwijl hij hout aan het hakken was. Morgan Keane, de 25-jarige Brit, stierf vrijwel onmiddellijk toen een kogel hem raakte. Het ongeluk gebeurde ten noorden van Toulouse. Dat schrijft Metro UK.

Een 33-jarige Fransman is opgepakt na het incident op woensdagmiddag. Hij wordt nu verdacht van doodslag. Een bron zei: „Het ongeluk gebeurde toen een groep mannen op wilde zwijnen aan het jagen was, zij liepen langs de grens van het dorp. Keane was buiten zijn huis hout aan het hakken toen een verdwaalde kogel hem raakte.”



Morgan Keane was chopping wood near his home in a French village when he was shot and killed https://t.co/XEBRj1Wuzc — Metro (@MetroUK) December 4, 2020

‘Verschrikkelijk’

„De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de man was vrijwel onmiddellijk overleden”, vertelde de bron. De jager, die niet onder de invloed van alcohol was, vindt het, naar verluidt, „verschrikkelijk” wat er is gebeurd. De man had een vergunning om te jagen en deed mee aan een georganiseerde jachtpartij.

Keane woonde al een aantal jaar in het dorp, hij maakte deel uit van een familie van Britse expats, samen met zijn broer. Een ouder van de broers is recentelijk overleden, melden lokale bronnen. De jongens waren familiezaken aan het afhandelen. „Het zijn vriendelijke, aardige jongens”, zei een buur. „Iedereen is in shock, dit is een verschrikkelijke tragedie.”

