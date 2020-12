Verdachte (22) aangehouden voor overval op Fred van Leer: ‘Ben enorm opgelucht’

Er is een verdachte aangehouden voor de overval op Fred van Leer. Het gaat om een 22-jarige man die werd aangehouden in Amsterdam. Dat meldt de politie.

Presentator en stylist Fred van Leer werd twee weken geleden overvallen in zijn woning in Rotterdam. „Het waren twee jongens in PostNL-pakjes. Met pruik op, een hele lelijke”, zei Van Leer toen tegen zijn 1 miljoen volgers op Instagram. „Ik ben bedreigd met een vuurwapen, maar ik heb geen klappen gekregen.” Na een worsteling gingen de overvallers ervandoor, zonder buit.

Enorm opgelucht

De politie startte direct een onderzoek. Er werd onder andere een vuurwapen en een petje gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. Een paar deuren verderop stond een gestolen grijze scooter, ook deze is in beslag genomen. Naast het veilig stellen van verschillende sporen hield de politie buurtonderzoek en sprak met de bewoner en getuigen.

Het onderzoek leidde naar de 22-jarige man die gister in Amsterdam op straat werd aangehouden. De politie is nog op zoek naar de tweede dader.



Mooie aanhouding in Amsterdam door Rotterdamse rechercheurs. https://t.co/SPaIXROe9E — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) December 1, 2020

Het management van de stylist laat weten dat Van Leer „enorm opgelucht” is. „Verdere details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de politie en de recherche heel erg bedanken voor hun harde werken en inzet.”

Bekijk hier hoe Fred van Leer vertelt over de overval:



Fred is dankbaar voor ‘goede mensen’

De poging tot de overval op Van Leer volgde enkele weken nadat er een seksvideo van hem was uitgelekt. Dat raakte hem zo erg, dat hij zichzelf „iets heeft aangedaan”, vertelde hij daarna.

De stylist had na het uitlekken van de video zijn telefoon aan iemand gegeven om berichten te vermijden, maar had nog een tweede toestel in huis. Daarop heeft hij toch de nare berichten op sociale media gelezen, waarop hij zichzelf vervolgens „iets heeft aangedaan”. Dankzij „goede mensen” in zijn omgeving, waaronder artsen, is hij er nog. „Door deze mensen, de ambulancedienst, de brandweer, door iedereen, ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor”, zei hij.

Eerder vertelde Fred van Leer openhartig over wat alle negatieve reacties met hem hebben gedaan:



