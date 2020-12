Meisje leeft met pluizig haar door genetische aandoening en omarmt dat

De tienjarige Shilah Madison Calvert-Yin heeft sinds haar babytijd een onherstelbaar haarsyndroom. Het meisje uit Melbourne, Australië, heeft daardoor altijd pluizig haar gehad. Het ‘Onkambaar haarsyndroom’ is een aandoening waarbij de haarschachten hartvormig zijn en een eiwit missen. Hierdoor staan de lokken van Shilah rechtop.

Metro UK meldt dat toen het meisje jong was, zij vaak uit frustratie haar eigen haren knipte. Nu omarmt Shilah de unieke eigenschap die zij heeft en deelt zij dit met haar 15.000 volgers op Instagram.

‘Pluishoofd’

Je kunt je voorstellen dat Shilah vaak opmerkingen krijgt over haar uiterlijk. Maar het meisje heeft geleerd om de andere kant op te kijken. „Ik word vaak gepest en op school word ik ‘pluishoofd’ genoemd, dat is niet leuk”, zegt ze tegen Metro. Naarmate ze ouder werd, begon de haardos van het meisje droog en breekbaar te worden. Toen Shilah vier jaar oud was knipte ze stukken van haar haren af.

„Ik was het zat dat ik geen paardenstaart in kon doen”, vertelt ze. Het duurde ruim twee jaar voordat alles was teruggegroeid. Shilah geeft aan dat zij van haar lokken heeft leren houden, maar tegelijkertijd vindt ze het ook moeilijk. Vooral als de wind waait. „Ik kan dan niks zien.”



Haarsyndroom

Het haarsyndroom ontwikkelt zich tijdens de kindertijd en kinderen met dit syndroom hebben altijd lichtgekleurd haar met een zilverachtige glans. De aandoening veroorzaakt naast pluishaar ook een verzwakt glazuur. Vingernagels en botten worden broos.

Toen Shilah net drie maanden was, wist haar moeder al dat ze anders was dan anderen. „Haar bruine babyhaar was uitgevallen, en toen begon er raar pluis door te komen, wat recht omhoog groeide. Ik gaf het niet veel aandacht totdat mensen opmerkingen begonnen te maken”, vertelt moeder Celeste.

Pesterijen

De moeder van het meisje geeft aan dat mensen altijd proberen om het haar van Shilah aan te raken of foto’s willen maken zonder haar toestemming. Ook maken ze vaak grapjes die best gemeen kunnen zijn.

Zo grappen ze dat Shilah haar vinger in het stopcontact zou hebben gestoken en noemen ze het meisje „Doc Brown”, vernoemd naar de uitvinder in de film Back to the Future. Ze overweegt nu om haar dochter naar een haarsalon te brengen waar men gespecialiseerd is in haar met afro-textuur.

